Chelsea se alegra por evolución de Kendry Páez

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Kendry Páez llegó al Chelsea después de su última cesión interrumpida en River Plate luego de seis meses. Tras su arribo, el futbolista ecuatoriano de 19 años fue enviado hacia la escuadra juvenil y ha llamado la atención positivamente.

El regreso de Kendry Páez al Chelsea

El retorno de Kendry Páez al Chelsea se produjo a finales de agosto del 2026. Con antelación, desde la dirigencia del cuadro argentino ya se había mencionado que el tricolor no continuaría en el equipo.

Tras el Mundial con la Selección de Ecuador, este había regresado a River, pero se entrenaba apartado de la escuadra principal junto a otro grupo de futbolistas descartados. Una vez que regresó a Inglaterra, Xabi Alonso -DT del equipo absoluto- señaló que no entraba en sus planes y el elenco lo incluyó entre los futbolistas de sus formativas.

Aunque se buscó una cesión para el enganche, la normativa de la FIFA impidió que salga, pues el equipo tiene a seis futbolistas a préstamo en el extranjero, el máximo permitido. Una vez asentado con los juveniles, Páez pudo hacer su debut con la escuadra sub-21 ante su similar del Arsenal en un triunfo de 4-1. Luego jugó frente al Wycombe Wanderers.

La impresión positiva tras su retorno a Inglaterra

El primer partido de Kendry Páez se produjo el 15 de septiembre del 2026, donde ingresó a los 62 minutos de juego. El Chelsea sub-21 cayó por 2-1 frente al Wycombe Wanderers en la segunda fecha del grupo K del EFL Trophy, torneo que abarca a equipos de la tercera división inglesa hacia abajo y a las escuadras juveniles.

Pese a la derrota, Páez consiguió brindar la asistencia que antecedió al gol de descuento. El tricolor apareció desde el costado izquierdo de la cancha y sacó un centro que terminó en el tanto de Harrison Bettoni a los 90 minutos.

Un día después del cotejo, el miércoles 16 de septiembre, la cadena inglesa BBC reportó que el conjunto británico se encuentra satisfecho con la adaptación de Páez. El medio sostuvo que, desde el club, se ha destacado la actitud del ecuatoriano y que entrena en un entorno estable y de élite.

Las expectativas de Chelsea con Kendry Páez

En su último compromiso, Páez también estuvo acompañado de su familia en los graderíos. A su vez, para el club también le es útil supervisar su desarrollo de cerca y que el plantel sub-21 le sea una vitrina de observación para potenciales cesiones. En enero del 2027 podrá ir a préstamo a clubes del medio local o del extranjero, si libera una de sus plazas allí.

El volante ecuatoriano fichó por el equipo en 2023, cuando este aún contaba con 16 años. Cuando cumplió 18 pudo unirse al cuadro británico, pero fue cedido a Racing de Estrasburgo y luego a River, de manera que aún no debuta con el plantel absoluto.