Kendry Páez tiene fecha de debut en el Chelsea sub-21

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Kendry Páez jugará por lo que resta de este año 2026 en el Chelsea sub-21 una vez que el español Xabi Alonso lo descartó por completo para el primer equipo y en el mercado de verano no fue requerido por nadie tras su salida de River Plate.

Kendry Páez puede jugar dos torneos

Kendry Páez llegó a mediados de 2025 como una de las estrellas juveniles de Sudamérica con mayor proyección. Un poco más de 12 meses después tuvo dos cesiones y ahora el Chelsea lo envió a entrenar en el equipo sub-21.

El ecuatoriano no logró afianzarse en el Racing de Estrasburgo de Francia y tampoco en River Plate de Argentina, hasta donde fue enviado por los ‘Blues’ para que se adapte al fútbol de Europa, primero, y para que recupere su estado de forma, después, pero en ninguno de los dos casos funcionó.

Tras ser descartado por Xabi Alonso y al no encontrar un equipo en el mercado de verano, fue enviado a entrenar con el cuadro sub-21 que lo dirige Harry Hudson, entrenador que se unió a la estructura del club para el curso 2025-2026.

Hudson llegó con experiencia en la cantera del Brentford y, más recientemente, como entrenador del equipo sub-18 del Wycombe Wanderers. También ha dirigido a equipos sénior del Sevenoaks Town, el Whyteleafe FC y el Croydon FC, reseña la web del club.

Inicialmente, asumió el cargo de entrenador asistente del equipo sub-18. Trabajando junto al anterior entrenador, Hassan Sulaiman, Hudson contribuyó al buen comienzo de temporada del equipo, que se mantuvo invicto durante sus primeros nueve partidos de liga, agregan.

Bajo su mando, Páez tiene la opción de seguir en competencia en la Premier League 2 y en la EFL Trophy. Este es un torneo en el que participan los clubes de la League One y la League Two, junto con 16 equipos sub-21 de la Premier League y el Championship.

¿Cuándo puede debutar Páez?

En la Premier League 2 compiten 31 equipos de clubes que pertenecen tanto a la Premier League como a la Championship e incluso a la League One, a la par de los torneos que juegan los planteles profesionales.

En la actual edición se han disputado dos fechas. En la primera, el Chelsea cayó 2-1 en su visita al Bournemouth y en la segunda derrotó al West Ham United por 5-4 en un partido disputado en el Kingsmeadow Stadium.

En la tercera jornada visitarán al Arsenal con la expectativa de que Páez entre en la convocatoria y sume sus primeros minutos de la temporada. El juego está programado para el sábado 12 y se puede ver en la app del cuadro de Londres desde las 08:00.

Te recomendamos: