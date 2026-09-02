El fútbol inglés reúne a nueve ecuatorianos con Riquelme Angulo y espera cinco más

Riquelme Angulo llegó al Sunderland de la Premier League y será el noveno futbolista ecuatoriano en un club del fútbol inglés en este 2026. A la lista de tricolores, además, se le sumarán otros cinco que ya han sido fichados, pero aún no se han unido a las escuadras.

Cinco ecuatorianos fijos en el equipos absolutos de Inglaterra; Riquelme Angulo, aún no

Dentro del fútbol británico, antes de la llegada de Riquelme Angulo al Sunderland, ya se encontraban presentes nueve jugadores ecuatorianos en Inglaterra. Estos se ubicaban tanto en la Premier League como en la EFL Championship (segunda división), sin embargo, solo cinco son fijos en las escuadras absolutas.

A la máxima categoría pertenecen Moisés Caicedo del Chelsea, Piero Hincapié del Arsenal, Óscar Zambrano del Hull City y Nilson Angulo, también del Sunderland. En la segunda división se encuentra Jeremy Sarmiento, en el Middlesbrough.

Aunque Riquelme fue fichado por el Sunderland, este aún no podrá debutar con el club hasta cumplir con los requisitos del Governing Body Endorsement (GBE). Este exige un mínimo de condiciones a los futbolistas extranjeros que no cuenten con un estatus migratorio que les permita trabajar directamente en Reino Unido. Entre ellas se encuentran aspectos como trayectoria profesional o con selección.

Tres futbolistas ecuatorianos más esperan asentarse o resolver su futuro

A los jugadores ecuatorianos que también se encuentran en Inglaterra se le suman Kendry Páez, Malcom Dacosta y Aimar Govea. Sobre el primero, el Chelsea debe resolver su futuro; los dos últimos militan en el Bournemouth y en el Swansea, pero aún sin regularidad.

Páez regresó al cuadro de Londres después de que River Plate de Argentina pusiese fin a su etapa a préstamo. De tal manera, el club dueño de su pase es el que tiene que dirimir si lo mantiene con su escuadra juvenil, lo asciende al primer equipo o lo envía a préstamo.

En el caso de Malcom Dacosta, este ha entrenado con el primer equipo de los ‘cherries’ y ha sido convocado, sin embargo, aún no ha podido debutar y alterna con las divisiones juveniles. Una situación similar es la de Aimar Govea, quien milita en el Swansea City de Gales -afiliado al sistema de ligas inglés- y que ya ha debutado, pero rota entre la máxima escuadra y las de formación.

Cinco futbolistas ecuatorianos se sumarán

Aunque no se encuentran en tierras británicas, otros cinco futbolistas ecuatorianos ya han sido fichados. Uno arribó, pero fue enviado préstamo y cuatro esperan por cumplir 18 años.

Darwin Guagua llegó al Brentford en este 2026, sin embargo, se lo envió a una cesión inmediata en el Mérida de España. Entre el lote de los que deben alcanzar el mínimo de edad para trasladarse se encuentran los gemelos Edwin y Holger Quintero, quienes irán al Arsenal. Deinner Ordóñez pasará al Chelsea y Johan Martínez al Newcastle. Hasta que eso ocurra, estos permanecerán en su club de origen, Independiente del Valle.