Piero Hincapié se incorporó a la pretemporada del Arsenal en Girona tras el Mundial

Las vacaciones terminaron para Piero Hincapié. El defensor ecuatoriano ya se unió a la pretemporada del Arsenal, que desde este 27 de julio realiza un campamento de preparación en Girona, España, con miras al inicio de la temporada 2026-2027.

Hincapié fue uno de los últimos futbolistas en incorporarse al plantel, ya que recibió unos días adicionales de descanso tras su participación con la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Arsenal confirmó el regreso de Piero Hincapié

El club inglés informó el pasado 26 de julio que Piero Hincapié ya se reintegró a los entrenamientos junto con otros jugadores que también disputaron la Copa Mundial de la FIFA.

“Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Piero Hincapié, que regresaron después de participar en la Copa Mundial de la FIFA, se unieron al grupo tras la victoria por 3-0 sobre el MK Dons en el Sobha Realty Training Centre”, comunicó el Arsenal.

En las primeras imágenes compartidas por el club, el ecuatoriano aparece participando en trabajos físicos, sesiones de gimnasio, entrenamientos en cancha y ejercicios de recuperación en la piscina.

Un stage en Girona antes del primer amistoso

El equipo dirigido por Mikel Arteta se trasladó a Girona para realizar un campamento de entrenamiento antes del inicio de los partidos de preparación.

Durante estos días, el plantel alternará sesiones tácticas, trabajos físicos, gimnasio y recuperación, mientras espera la incorporación progresiva de otros futbolistas que también participaron en el Mundial, como Bukayo Saka y Declan Rice.

Para Hincapié, esta será una oportunidad para adaptarse plenamente a la idea de juego del técnico español y comenzar a ganarse un lugar dentro del equipo de cara a la nueva temporada.

¿Cuándo podría debutar Piero Hincapié con el Arsenal?

Todo apunta a que el defensor ecuatoriano tendrá sus primeros minutos con la camiseta del Arsenal durante los amistosos de pretemporada.

Aunque dependerá de la planificación de Mikel Arteta, el duelo frente al Girona aparece como una de las primeras opciones para que Hincapié haga su estreno con los ‘Gunners’.

Los amistosos del Arsenal en la pretemporada

El Arsenal disputará cuatro encuentros de preparación antes del inicio de la temporada oficial.

Calendario:

1 de agosto | Girona vs. Arsenal | 13:00 | Estadio Montilivi.

5 de agosto | Arsenal vs. Real Betis | 13:30 | Dublín.

9 de agosto | Arsenal vs. Borussia Dortmund | 08:00 | Emirates Stadium (Emirates Cup).

12 de agosto | Arsenal vs. Como 1907 | 13:30 | Emirates Stadium.

El primer título oficial que buscará el Arsenal

El estreno oficial del Arsenal en la temporada 2026-2027 será el 16 de agosto, cuando dispute la Community Shield frente al Manchester City.

El encuentro enfrentará al campeón de la Premier League, Arsenal, contra el campeón de la FA Cup, Manchester City, en un partido que también marcará el inicio de una nueva etapa en el conjunto ciudadano tras la salida de Pep Guardiola y la llegada de Enzo Maresca como entrenador.

El compromiso se jugará en el Millennium Stadium, en Cardiff, y representará la primera oportunidad para que Piero Hincapié dispute un título con el conjunto londinense en esta nueva temporada.