Xabi Alonso revela cuándo decidirá si Moisés Caicedo juega ante Arsenal

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Moisés Caicedo continúa siendo una de las principales dudas del Chelsea para uno de los partidos más importantes del inicio de la temporada. El mediocampista ecuatoriano será evaluado hasta último momento para determinar si podrá disputar el duelo de este domingo 6 de septiembre frente al Arsenal, vigente campeón de la Premier League.

El tricolor atraviesa su periodo más complicado en cuanto a problemas físicos desde que llegó al conjunto londinense.

En el arranque de la campaña ya se perdió dos compromisos por molestias —uno por la Premier League y otro por la EFL Cup— y, cuando finalmente reapareció el pasado domingo 30 de agosto ante el Brighton, apenas pudo disputar 12 minutos antes de abandonar el terreno de juego.

Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso mantiene la cautela con uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

La buena noticia para Chelsea es que, según explicó el entrenador español, las molestias no generan preocupación. La decisión definitiva sobre su presencia ante Arsenal llegará después de la última evaluación.

¿Jugará Moisés Caicedo contra el Arsenal?

Xabi Alonso se refirió este viernes 4 de septiembre al estado físico de Caicedo durante la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador confirmó que esperará hasta el sábado para tomar una decisión definitiva.

“Lo comprobaremos mañana. Mañana tomaremos la última decisión para el partido del domingo”, señaló Alonso.

El técnico también transmitió tranquilidad sobre el estado físico del mediocampista.

“No estamos preocupados. Tenemos que evaluarlo mañana y tomar la decisión final“.

De esta manera, la presencia de Caicedo ante Arsenal dependerá de cómo responda en la última evaluación antes del encuentro.

Chelsea evitará apresurar su regreso después de que el ecuatoriano volviera a sentir molestias apenas unos minutos después de reaparecer ante Brighton.

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"We need to not worry about the things that happen. We will make the final decision tomorrow." pic.twitter.com/9RXu08YWqO — CFC OBEY®️ (@_kobbyphocus) September 4, 2026

Chelsea espera recuperar a Caicedo para enfrentar al campeón

La posible ausencia del ecuatoriano representaría una baja importante para el Chelsea en su visita al Emirates Stadium.

Caicedo se consolidó durante la temporada anterior como una de las piezas fundamentales del mediocampo y actualmente forma parte del grupo de capitanes del conjunto londinense.

Su presencia adquiere todavía mayor importancia después de los movimientos realizados por Chelsea durante el cierre del mercado de fichajes.

El ecuatoriano aporta recuperación, intensidad y equilibrio en el centro del campo, características especialmente importantes para un encuentro ante uno de los principales rivales de la Premier League.

Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere correr riesgos.

La última evaluación determinará si Caicedo puede regresar inmediatamente o si deberá esperar para volver a competir.

Chelsea visita al Arsenal este domingo

El duelo también tendrá presencia ecuatoriana del otro lado.

Piero Hincapié forma parte del Arsenal, por lo que el encuentro podría enfrentar a dos de los principales referentes de la Selección de Ecuador en la Premier League.

Arsenal recibirá al Chelsea este domingo 6 de septiembre en el Emirates Stadium.

Para Caicedo, sin embargo, la atención estará puesta primero en el sábado.

Será entonces cuando Xabi Alonso y su cuerpo técnico realicen la última evaluación y decidan si el ecuatoriano está en condiciones de participar en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.