Xabi Alonso revela cuándo decidirá si Moisés Caicedo juega ante Arsenal

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Moisés Caicedo continúa siendo una de las principales dudas del Chelsea para uno de los partidos más importantes del inicio de la temporada. El mediocampista ecuatoriano será evaluado hasta último momento para determinar si podrá disputar el duelo de este domingo 6 de septiembre frente al Arsenal, vigente campeón de la Premier League.
El tricolor atraviesa su periodo más complicado en cuanto a problemas físicos desde que llegó al conjunto londinense.
En el arranque de la campaña ya se perdió dos compromisos por molestias —uno por la Premier League y otro por la EFL Cup— y, cuando finalmente reapareció el pasado domingo 30 de agosto ante el Brighton, apenas pudo disputar 12 minutos antes de abandonar el terreno de juego.
Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso mantiene la cautela con uno de los jugadores más importantes de su plantilla.
La buena noticia para Chelsea es que, según explicó el entrenador español, las molestias no generan preocupación. La decisión definitiva sobre su presencia ante Arsenal llegará después de la última evaluación.
Xabi Alonso se refirió este viernes 4 de septiembre al estado físico de Caicedo durante la rueda de prensa previa al encuentro.
El entrenador confirmó que esperará hasta el sábado para tomar una decisión definitiva.
“Lo comprobaremos mañana. Mañana tomaremos la última decisión para el partido del domingo”, señaló Alonso.
El técnico también transmitió tranquilidad sobre el estado físico del mediocampista.
“No estamos preocupados. Tenemos que evaluarlo mañana y tomar la decisión final“.
De esta manera, la presencia de Caicedo ante Arsenal dependerá de cómo responda en la última evaluación antes del encuentro.
Chelsea evitará apresurar su regreso después de que el ecuatoriano volviera a sentir molestias apenas unos minutos después de reaparecer ante Brighton.
🚨 More from Xabi Alonso on Moises Caicedo injury:— CFC OBEY®️ (@_kobbyphocus) September 4, 2026
"We need to not worry about the things that happen. We will make the final decision tomorrow." pic.twitter.com/9RXu08YWqO
La posible ausencia del ecuatoriano representaría una baja importante para el Chelsea en su visita al Emirates Stadium.
Caicedo se consolidó durante la temporada anterior como una de las piezas fundamentales del mediocampo y actualmente forma parte del grupo de capitanes del conjunto londinense.
Su presencia adquiere todavía mayor importancia después de los movimientos realizados por Chelsea durante el cierre del mercado de fichajes.
El ecuatoriano aporta recuperación, intensidad y equilibrio en el centro del campo, características especialmente importantes para un encuentro ante uno de los principales rivales de la Premier League.
Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere correr riesgos.
La última evaluación determinará si Caicedo puede regresar inmediatamente o si deberá esperar para volver a competir.
El duelo también tendrá presencia ecuatoriana del otro lado.
Piero Hincapié forma parte del Arsenal, por lo que el encuentro podría enfrentar a dos de los principales referentes de la Selección de Ecuador en la Premier League.
Arsenal recibirá al Chelsea este domingo 6 de septiembre en el Emirates Stadium.
Para Caicedo, sin embargo, la atención estará puesta primero en el sábado.
Será entonces cuando Xabi Alonso y su cuerpo técnico realicen la última evaluación y decidan si el ecuatoriano está en condiciones de participar en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.
Todavía no está confirmado. Xabi Alonso señaló que Moisés Caicedo será evaluado el sábado antes de tomar una decisión definitiva.
El ecuatoriano continúa recuperándose de las molestias que lo obligaron a abandonar el partido contra Brighton después de disputar apenas 12 minutos.
Chelsea no ha comunicado, según la información proporcionada, un diagnóstico específico sobre las molestias físicas de Moisés Caicedo.
Xabi Alonso aseguró que el club no está preocupado por su estado, pero esperará una nueva evaluación antes de autorizar su regreso.
Xabi Alonso explicó que Caicedo será evaluado un día antes del encuentro y que entonces tomarán la decisión final sobre su disponibilidad.
El entrenador también aseguró que Chelsea no está preocupado por la situación física del mediocampista ecuatoriano.
Moisés Caicedo disputó aproximadamente 12 minutos ante Brighton antes de volver a abandonar el terreno de juego por molestias.
Ingresó a los 68 minutos en reemplazo de Pedro Neto y salió a los 80, en su regreso después de haberse perdido dos compromisos oficiales.
Arsenal y Chelsea se enfrentarán el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Emirates Stadium.
El encuentro podría contar con presencia ecuatoriana a través de Moisés Caicedo en Chelsea y Piero Hincapié en Arsenal, dependiendo de las decisiones de sus respectivos entrenadores.