‘Dibu’ Martínez está cerca del Chelsea y será compañero de Moisés Caicedo

Emiliano ‘Dibu’ Martínez está cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea y compartir vestuario con el ecuatoriano Moisés Caicedo. A falta de la confirmación oficial, el club londinense y Aston Villa alcanzaron un acuerdo por el arquero argentino, según reportan medios internacionales.

Dibu Martínez, a un paso del Chelsea

‘Dibu’ Martínez tiene acordada de palabra su llegada al Chelsea y podría firmar su contrato en las próximas horas. El periodista Matt Law, de The Telegraph, informó que el traspaso se pactó por unos 10 millones de dólares, mientras que David Ornstein, de The Athletic, había reportado previamente que el arquero argentino fue ofrecido al club londinense.

Martínez, campeón del mundo con Argentina, llegó al Aston Villa en septiembre de 2020. Su posible salida se produce después de que no fuera convocado para el debut liguero del equipo y de que actualmente entrene apartado del plantel.

Su llegada al Chelsea respondería a la intención de reforzar la portería. El técnico Xabi Alonso buscaría contar con mayor experiencia y jerarquía en esa posición, mientras Robert Sánchez no habría convencido con su rendimiento.

‘Dibu’ Martínez compartiría equipo con Moisés Caicedo

Si la operación se confirma oficialmente, ‘Dibu’ Martínez será compañero del ecuatoriano Moisés Caicedo en el Chelsea. El mediocampista no fue convocado para el partido ante Fulham debido a una molestia física.

Alonso explicó que Caicedo tuvo un contratiempo durante la semana y que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Chelsea tampoco informó qué lesión presenta ni estableció un plazo para su regreso.

Sin el ecuatoriano, los ‘Blues’ derrotaron 3-2 al Fulham en el debut oficial de Alonso en la Premier League. João Pedro marcó el primer gol y asistió a Cole Palmer para el tercero, mientras Morgan Rogers anotó el segundo.

Caicedo será evaluado semana a semana antes de volver a competir, mientras Martínez espera la confirmación oficial de su llegada al Chelsea.