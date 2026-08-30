Moisés Caicedo se marcha lesionado y entre lágrimas con Chelsea

En Stamford Bridge, Moisés Caicedo tuvo un accidentado debut con el Chelsea en la temporada 2026 – 2027. El volante ecuatoriano, que ya arrastraba molestias, ingresó desde el banco ante el Brighton, en la segunda fecha de la Premier League, y abandonó la cancha tras un nuevo malestar y con lágrimas en el rostro.

La lesión de Moisés Caicedo con el Chelsea

Para el compromiso frente al Brighton, Moisés Caicedo volvió a las convocatorias del Chelsea, pero aún no a su equipo titular. Antes, no jugó ante el Fulham en la primera fecha de la Premier ni ante el Luton Town en EFL Cup. A los 68 minutos de juego, Xabi Alonso decidió enviarlo a la cancha en sustitución de Pedro Neto.

Caicedo, sin embargo, solo pudo estar 12 minutos en la cancha antes de volver a salir debido a una lesión. Corrían los 80 minutos de juego del compromiso cuando el tricolor sintió un malestar en su pierna derecha.

El futbolista surgido en Independiente del Valle quedó tendido en el terreno de juego y pidió asistencia. Después de su caída, el cuerpo médico de los ‘blues’ lo examinó y el mediocampista no pudo continuar. Valentín Barco ingresó en su reemplazo y ‘Niño Moi’ se marchó con lágrimas en el rostro.

🚨 ¡ALARMAS POR MOI!



🇪🇨 🤕 Moisés Caicedo entró al cambio en Chelsea a los 65 minutos y salió a los 81 minutos por molestias que reaparecieron. En su lugar entró Valentín Barco.



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El Chelsea logró vencer con lo justo al Brighton

Más allá de la lesión de Moisés Caicedo, el Chelsea consiguió imponerse por un marcador de 4-3 sobre sus rivales. El equipo de Londres consiguió dominar durante todo el partido aunque, en la recta final, estuvo a punto de sufrir un empate.

Romeo Lavia abrió el marcador a los 4 minutos de juego y Pedro Neto amplió la cuenta a los 14′. Para los 32′, el cotejo ya tenía una goleada gracias a otro tanto de Joao Pedro. Desde la visita, Malick Yalcouyé logró descontar.

Dentro del segundo tiempo, un autogol de Joao Pedro parecía encaminar al Brighton al empate. Pese a ello, Cole Palmer extendió la ventaja. Otro tanto de descuento de Pascal Gross, en los minutos de descuento, firmó el resultado definitivo.

¿Cuál era la lesión que arrastraba Moisés Caicedo?

Hasta este 30 de agosto, Chelsea no había entregado un diagnóstico concreto sobre la molestia de Caicedo ni ha detallado la zona afectada. A su vez, después de su abandono en el partido, tampoco ha entregado detalles.

Antes del compromiso frente al Brighton, Alonso había anticipado que esperaba recuperar al ecuatoriano durante los entrenamientos y que su presencia en el partido dependería de cómo respondiera físicamente. “Esperamos que pueda estar involucrado, pero tenemos que comprobarlo. No se ha tomado ninguna decisión”, señaló el entrenador antes del encuentro.

El volante, finalmente, superó las pruebas y regresó a una convocatoria. Tras su nueva baja, el club deberá evaluar ahora al tricolor y se espera una actualización sobre su estado.

El próximo partido del Chelsea será ante Arsenal, el domingo 6 de septiembre, por la tercera fecha de Premier. En caso de recuperarse, Caicedo podrá encontrarse con su compatriota Piero Hincapié.