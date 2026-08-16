Arsenal y Piero Hincapié, campeones de la Community Shield

Arsenal y Piero Hincapié alcanzaron este domingo 16 de agosto de 2026 el título de la Community Shield al imponerse sin atenuantes por 3-0 al Manchester City en el Millennium Stadium de Cardiff.

Arsenal levantó su primer título del año

Arsenal, campeón de la Premier League, y Manchester City, campeón de la FA Cup, se citaron en la capital de Gales para disputar el primer título y abrir oficialmente la temporada en el fútbol inglés.

Los ‘Gunners’ fueron superiores a los ‘Citizens’, que disputaron su primer partido tras la era del DT español Pep Guardiola, ahora con el italiano Enzo Maresca sentado en el banquillo.

La resistencia del City duró menos de un minuto, hasta que el italiano Riccardo Calafiori abrió el marcador. El alemán Kai Havertz (28′) amplió la ventaja en el mismo primer tiempo y encarriló la victoria.

En la segunda mitad la dinámica no cambió: el Arsenal mantuvo el protagonismo y el City no logró reaccionar. El noruego Martin Ødegaard (48′) anotó un golazo para sellar la contundente goleada.

Para el club de Londres, este representa su trofeo número 18 en la competición, la cual conquistó previamente en 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991*, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023 y 2026. Por su parte, el City se mantiene con siete coronas.

Piero Hincapié sumó su quinto título en Europa

El ecuatoriano Piero Hincapié inició el compromiso en el banco de suplentes. A los 59 minutos, el entrenador Mikel Arteta lo envió al campo en reemplazo del italiano Calafiori, cuando el trámite ya estaba resuelto.

Para el esmeraldeño, esta Community Shield representa el sexto trofeo de su carrera y el quinto en el ‘Viejo Continente’. Con el Bayer Leverkusen conquistó la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania en la temporada 2023-24.

Con el Arsenal levantó la Premier League de la pasada campaña. En Ecuador, formó parte del plantel de Independiente del Valle que logró la Copa Sudamericana en 2019 y, en categoría juvenil, obtuvo la Libertadores sub-20 en 2020.

Los títulos de alcance continental se le han resistido hasta el momento. Primero cayó en la final de la UEFA Europa League 2024 ante el Atalanta vistiendo la camiseta del Leverkusen, y en 2026 la Champions League se le escapó con el Arsenal frente al PSG.

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