Kendry Páez se queda fuera del primer equipo del Chelsea

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Kendry Páez no tendrá participación en el primer equipo del Chelsea para esta temporada, con lo que no podrá jugar hasta el 1 de enero, fecha en la que el mercado de invierno se abre en Inglaterra y el resto de Europa.

Kendry Páez no tendrá minutos

Kendry Páez quedó definitivamente apartado del primer equipo del Chelsea. Así lo confirmó este martes 8 de septiembre de 2026 Xabi Alonso, entrenador español que se encargó de despejar las dudas sobre el presente del mediocampista.

“En este momento no forma parte de la plantilla del primer equipo. No está en nuestros planes”, dijo el exDT del Real Madrid, Bayer Leverkusen y del segundo equipo de la Real Sociedad, club que lo lanzó al estrellato como jugador en 1999.

Con estas palabras, el exRiver Plate, Racing de Estrasburgo e Independiente del Valle entrenará con el plantel sub-21 hasta que encuentre un equipo que le abra las puertas para seguir con su accidentada carrera en el inicio del año entrante.

El mercado de fichajes de verano está cerrado en las principales ligas europeas desde el 1 de este mes, pero hasta el sábado 12 está abierto Rusia, hasta el martes 15, Grecia, Portugal y Rumania; y hasta el viernes 18, Ucrania, Israel, Austria, Chipre y Serbia.

En Sudamérica, el único torneo que aún sigue contratando jugadores es el de Brasil hasta el viernes 11. Ahí juegan sus compañeros de selección como Ángelo Preciado, Alan Minda, Alan Franco, Gonzalo Plata, Félix Torres y Kenny Arroyo.

En el norte del continente, el campeonato mexicano, donde militan los mundialistas tricolores Pedro Vite (Pumas) y Jackson Porozo (Xolos), también tiene la misma fecha límite, por lo que aún podría migrar a este país para sumar minutos.

Primer gol de Páez en IDV

Primer gol de Páez con Ecuador

Primer gol de Páez en la Copa América

Primer gol de Páez en Europa

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