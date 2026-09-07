Flamengo recibe a Gonzalo Plata antes de visitar a Independiente del Valle

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Gonzalo Plata volvió a los entrenamientos de Flamengo este 7 de septiembre del 2026, luego de que se frustrara su transferencia al fútbol de Rusia. El delantero ecuatoriano aparece en las publicaciones del club brasileño, que se prepara para viajar a Ecuador y enfrentar a Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Gonzalo Plata se entrenó con Flamengo antes del viaje

Flamengo compartió imágenes de su práctica en el Baenão, donde destacó la presencia de Plata antes del desplazamiento hacia Ecuador. El club informó que el plantel viajará durante la noche para disputar el partido ante Independiente del Valle.

“Con el refuerzo de Plata, el Mengão entrenó en el Baenão antes de emprender el viaje a Ecuador”, publicó Flamengo en sus redes sociales.

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Flamengo vista al IDV

El compromiso está programado para el 10 de septiembre en el estadio Olímpico Atahualpa. El conjunto brasileño, vigente campeón de la Libertadores, buscará dar el primer paso hacia las semifinales frente al ‘Matagigantes’.

El regreso de Plata a los entrenamientos ocurre después de que se cayera su transferencia al Dinamo Moscú. La operación, valorada en más de 13 millones de dólares, no se concretó luego de los exámenes médicos realizados en Rusia, en los que se detectó una supuesta lesión en la rodilla.

El ecuatoriano negó antecedentes de problemas en esa zona y Flamengo respaldó públicamente su condición física. La situación también generó una nueva polémica alrededor del futbolista por declaraciones atribuidas al presidente del club, Luiz Eduardo Baptista, ‘BAP’, sobre supuestas salidas nocturnas y consumo de alcohol.

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Flamengo llega como líder del fútbol brasileño

El equipo carioca llega al cotejo continental después de vencer 0-1 a Remo, resultado que le permitió asumir el liderato del Campeonato Brasileño con 54 puntos, uno más que Palmeiras.

En la Copa Libertadores, Flamengo integra un grupo de cuatro clubes brasileños que alcanzaron los cuartos de final junto con Palmeiras, Fluminense y Corinthians.

Los otros cruces de ida serán Fluminense contra Platense, Palmeiras frente a Liga de Quito y Estudiantes de La Plata ante Corinthians.

El duelo entre Independiente del Valle y Flamengo será el 10 de septiembre en Quito.

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