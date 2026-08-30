Gonzalo Plata se despide de Flamengo es recibido como estrella en Rusia

Gonzalo Plata le dijo adiós al Flamengo y se puso en marcha hacia el fútbol ruso. El extremo derecho ecuatoriano publicó un video en sus redes sociales en el cual se despidió de la escuadra brasilera y tuvo un recibimiento de lujo en el Dinamo de Moscú.

La despedida de Gonzalo Plata de Flamengo

El 29 de agosto del 2026, Gonzalo Plata se despidió de Flamengo. Por medio de una ilustración y un video en sus redes sociales, el puntero anunció el fin de su etapa en el conjunto brasilero, donde estuvo durante dos años y tres temporadas calendario, 2024, 2025 y 2026.

El material publicado por el delantero contaba con sus mejores jugadas durante su etapa con el club carioca. Allí, este consiguió levantar nueve trofeos: dos torneos cariocas y una Taça Guanabara; un Brasileirao, una Supercopa y una Copa de Brasil: y una Copa Libertadores, Derbi de las Américas y Copa Challenger.

“Me voy orgulloso y agradecido por todo lo que vivimos, por cada título, cada partido y cada momento defendiendo esta camiseta. Gracias a mis compañeros, cuerpos técnicos y a todas las personas que formaron parte de este camino en Flamengo. Y especialmente a la Nação, por el cariño que me hicieron sentir desde el primer día. Me llevo recuerdos que van a quedar conmigo para siempre. Gracias por todo, Flamengo. Fue un honor. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo“, escribió junto a un emoticón de un músculo y corazones negros y azules.

Plata y un recibimiento de superestrella en Rusia

Este domingo 30 de agosto del 2026, Gonzalo Plata llegó a Rusia para unirse a su nuevo equipo y tuvo un recibimiento por lo alto. El puntero aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Moscú y fue recibido por una delegación de su equipo y aficionados.

Apenas estuvo en la sala general de la terminal, este fue arropado con una bufanda del Dynamo y uno de los funcionarios de la escuadra le dio la bienvenida. A su vez, dos mujeres con trajes típicos de la región le ofrecieron un karavai, pan tradicional de recibimiento.

Con los aficionados, este también saludó, firmó autógrafos y se tomó fotografías. Además, estos entonaron una barra del equipo junto a él.

Sexto equipo en la carrera de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata inició su carrera profesional en Independiente del Valle, club en el que se formó antes de dar el salto a Europa en 2019. Sus actuaciones le permitieron fichar por el Sporting de Lisboa, con el que posteriormente conquistó la liga portuguesa y la Copa de la Liga en la temporada 2020-2021.

Después de su etapa en Portugal, Plata pasó al Real Valladolid de España. Allí fue parte del plantel que consiguió el ascenso a LaLiga y, posteriormente, continuó su carrera en Al-Sadd de Catar, al que llegó en 2023. Con el conjunto catarí consiguió títulos locales antes de regresar al fútbol sudamericano para fichar por Flamengo en agosto de 2024.

El Dinamo de Moscú será el sexto equipo de su carrera. Allí, sin embargo, solo jugará torneos locales, pues los equipos rusos se encuentran vetados de las competiciones de la UEFA.