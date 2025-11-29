Gonzalo Plata hace historia y se une a los ecuatorianos campeones de la Copa Libertadores

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Palmeiras en la gran final disputada este sábado 29 de noviembre. Con ello, un ecuatoriano volvió al podio del torneo de clubes más importante de Sudamérica: Gonzalo Plata.

El título conseguido por el “Mengao”, el cuarto en su historia —convirtiéndose así en el primer club brasileño tetracampeón— también permitió que Plata se uniera a una lista verdaderamente exclusiva.

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Plata entra en la historia de la Libertadores

A pesar de que la Copa Libertadores supera las seis décadas de existencia, solo 23 ecuatorianos habían levantado el trofeo antes de 2025.

Con Flamengo campeón, Gonzalo Plata se convirtió en el ecuatoriano número 24 en alcanzar la ‘Gloria Eterna’ y en apenas el cuarto en conseguirlo con un club extranjero.

Alberto Spencer abrió el camino

El primero fue el legendario Alberto Spencer (+), considerado uno de los mejores delanteros sudamericanos de la historia. Spencer ganó el torneo tres veces con Peñarol (1960, 1961 y 1966) y aún se mantiene como el máximo goleador histórico de la competición.

Liga de Quito y un hito histórico

Tuvieron que pasar más de cuatro décadas para ver nuevamente a ecuatorianos campeones. Esto ocurrió en 2008, cuando Liga de Quito conquistó la Copa Libertadores, convirtiéndose en el primer club ecuatoriano en lograrlo.

Ese título dejó una huella imborrable con 20 futbolistas ecuatorianos que hoy integran el listado de campeones:

José Francisco Cevallos, Daniel Viteri, Luis Pretti, Renán Calle, Andrés Arrunátegui, Diego Calderón, Jairo Campos, Paúl Ambrosi, Néicer Reasco, Byron Camacho, Pedro Larrea, Patricio Urrutia, Willian Araujo, Alfonso Obregón, Israel Chango, Edder Vaca, Luis Bolaños, Iván Kaviedes, Franklin Salas y Cristian Suárez.

Liga de Quito levantando el trofeo de la Copa Libertadores que consiguieron en 2008.

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Gremio contó con ecuatorianos

Más adelante, en 2017, dos ecuatorianos volvieron a estar presentes en una plantilla campeona: Miller Bolaños (primer tramo del torneo) y Michael Arroyo (tramo final), ambos con Gremio, aunque con poca participación.

Ahora, en 2025, Gonzalo Plata amplía la lista.

La Copa Libertadores de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata disputó siete partidos en la Copa Libertadores entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias, siendo seis veces titular.

Aunque no marcó goles, sí aportó dos asistencias, participó activamente en el juego ofensivo y fue importante en momentos clave de la campaña.

El ecuatoriano generó dos ocasiones claras, promedió 1,4 pases clave por partido y demostró que puede ser determinante en torneos de alto nivel.