Gonzalo Plata nunca debió ser expulsado por el árbitro colombiano Andrés Rojas en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputada el jueves 18 de septiembre de 2025 en el mítico estadio Maracaná entre el Flamengo, su club, y Estudiantes de La Plata.

La Conmebol publicó el video del VAR y admitió que Gonzalo Plata fue expulsado ‘”incorrectamente” por parte de Rojas, quien interpretó que el ecuatoriano cometió una falta sobre un jugador argentino a los 81 minutos del partido.

Más noticias:

El VAR no apoyó expulsión de Gonzalo Plata

Para Andrés Rojas, Gonzalo Plata le cometió una falta a Facundo Rodríguez en el borde del área grande de Estudiantes de La Plata. Inmediatamente se acercó al jugador para mostrarle la segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión.

Al minuto 81, en una disputa por el balón, un atacante de casaca roja y negra (Plata) juega el balón, dice la Conmebol en su narración del video del VAR.

Posteriormente, el defensor de casaca blanca (Rodríguez) patea el pie del atacante y caen ambos al piso, no configurándose infracción del atacante.

Te puede interesar: La Copa Libertadores revive un recuerdo de Liga de Quito frente a Sao Paulo

El árbitro observa la acción, amonesta incorrectamente al atacante de casaca roja y negra mostrando la tarjeta roja por doble amonestación; concluyen sobre la errónea decisión del árbitro central.

De acuerdo al protocolo VAR y las reglas de juego, el VAR solo podrá intervenir en algún incidente dentro de las cuatro situaciones revisables: goles, penales, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

En el caso de esta jugada en específico, ninguna de las cuatro causales de intervención del VAR se cumplió, por lo que no podían sugerir a Rojas que revise la jugada para que cambie de decisión.

🚨#AHORA | #Conmebol publicó el audio VAR de la expulsión de Gonzalo #Plata en #Flamengo–#Estudiantes



📌En el análisis califican como INCORRECTA la segunda tarjeta amarilla y que el VAR no pudo intervenir porque "la jugada no forma parte del protocolo"



📌La dirigencia del club… pic.twitter.com/EQkx9px538 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 19, 2025

Flamengo apelará expulsión de Plata

GE de Brasil menciona en su sitio web que Flamengo no se quedará con los brazos cruzados y acudirá a la Conmebol para pedir que se revierta la expulsión de Plata.

El ‘Fla‘, según el mencionado medio, usará como precedente lo ocurrido en 2018 en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro, también por los cuartos de final.

La Conmebol anuló la expulsión del exdefensor Dedé en una decisión cuestionable del árbitro paraguayo Éber Aquino.

En la derrota del Cruzeiro por 2-0 ante Boca Juniors en la Bombonera, Dedé recibió una tarjeta roja directa en el minuto 31 del segundo tiempo tras un cabezazo involuntario con el portero Andrada.

Te puede interesar: José Mourinho regresa al banquillo del Benfica 25 años después

Aquino se acercó al portero, vio sangre en su boca, fue a revisar el incidente con el VAR y expulsó al defensa.

Al día siguiente del partido, el entonces presidente del Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, y el entonces superintendente de fútbol del club, Benecy Queiroz, acudieron a la Conmebol para solicitar la anulación de la suspensión automática de Dedé. La CBF también envió una carta con la misma solicitud.

Una semana después, Amaryllis Belisario, entonces vicepresidenta del Tribunal Disciplinario de la Conmebol, accedió a la solicitud de Cruzeiro y emitió una decisión que anuló la suspensión de Dedé.

Información externa: Copa Libertadores

D-bate: