Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, Perú.
Aunque Gonzalo Plata no pudo estar en cancha debido a su expulsión en semifinales, el extremo tricolor se convirtió en el ecuatoriano número 24 en levantar la “Gloria Eterna”.
El partido fue duro y cerrado. El equipo dirigido por Filipe Luis buscó el gol durante gran parte del encuentro, pero se topó repetidamente con la resistencia de un Palmeiras nervioso y errático, que defendió con intensidad.
Sin embargo, la jerarquía del conjunto carioca terminó inclinando la balanza.
A los 66 minutos, el experimentado defensor Danilo, de 34 años y con pasado en clubes como Real Madrid, Manchester City y Juventus, conectó un contundente cabezazo para marcar el único gol del partido y sentenciar el título para el Mengao.
Gonzalo Plata se une a los ecuatorianos campeones
Gonzalo Plata hizo historia al convertirse en el cuarto ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores con un club extranjero y en el ecuatoriano número 24 en levantar el trofeo, contando a los 20 jugadores de Liga de Quito campeones en 2008.
Aunque no pudo estar en cancha —debido a la expulsión que sufrió en la semifinal de vuelta ante Racing Club— el extremo tricolor formó parte del plantel campeón del Flamengo 2025, sumándose oficialmente al selecto grupo de ecuatorianos que han alcanzado la ‘Gloria Eterna’.
Flamengo, el primer brasileño tetracampeón
Más allá del título de 2025, el ganador se convertirá en el primer club brasileño en alcanzar cuatro Copas Libertadores, una marca que hasta ahora solo han logrado instituciones históricas como Independiente, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, River Plate y el uruguayo Peñarol.
Ambos finalistas llegan con antecedentes que alimentan la ilusión:
- Flamengo ya sabe lo que es coronarse en el Monumental de Lima: lo hizo en 2019, cuando inauguró el formato de final única venciendo a River Plate.
- Palmeiras, por su parte, ya derrotó al ‘Mengao’ en una final reciente. Fue en 2021, en un duelo que se resolvió en tiempo extra.
Alineaciones
Alineación Palmeiras
Arquero: Carlos Miguel.
Defensas: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez y Murilo.
Mediocampistas: Khellven, Raphael Veiga, Andreas Pereira y Joaquín Piquerez.
Delanteros: Allan, Vitor Roque y José López
Alineación Flamengo
Arquero: Agustín Rossi.
Defensas: Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro.
Mediocampistas: Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta y Jorginho
Delanteros: Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samu Lino.
PREVIA
Inicia el show previo de la Final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, Perú
PREVIA
Ingresa la Copa Libertadores al estadio de la mano de Julio César y Felipe Melo, además, los acompañó la leyenda del FC Barcelona Carles Puyol.
PREVIA
Saltan los jugadores de Palmeiras y Flamengo al terreno de juego para el acto protocolario previo a la final.
-
Minuto 1
Arranca la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.
Minuto 5
Arranque parejo en el Monumental. Ambos equipos intentan capitalizar cualquier error del rival y buscan profundidad por las bandas. Sin embargo, en estos primeros minutos es Flamengo quien toma el control de la posesión y marca el ritmo del partido.
Minuto 10
Mucho pelotazo en este arranque; ninguna de las dos escuadras logra sacarse ventaja en el Monumental de Lima.
Minuto 15
¡Se salvó Palmeiras! Bruno Henrique probó con un potente remate para sorprender a Carlos Miguel, pero el disparo se fue demasiado alto.
Minuto 20
Flamengo domina con intensidad y aprovecha el desorden de Palmeiras en el medio. El ‘Mengão’ se mueve bien; el equipo de Abel Ferreira aún no se acomoda.
Minuto 30
Aunque el partido se estabilizó, Palmeiras sigue sufriendo en la construcción; su mediocampo luce muy desconectado.
Minuto 33
Polémica en Lima: Erick Pulgar cometió una falta sin balón sobre Bruno Fuchs y se salvó milagrosamente de la expulsión.
Minuto 45
El partido bajó la intensidad en los últimos minutos: Palmeiras se repliega y Flamengo presiona, sin dejarle progresar.
Minuto 45+3
Se acabó el primer tiempo de la Final de la Copa Libertadores. Palmeiras y Flamengo empatan sin goles.
Minuto 45
Inicio el segundo tiempo en el Estadio Monumental de Lima.
Minuto 50
Palmeiras mucho más activo en ofensiva en esta segunda mitad. El ‘Verdão’ armó una gran jugada, pero no logró concretar.
Minuto 56
Ahora hay más intensidad de lado y lado; el partido se volvió de ida y vuelta.
Minuto 66
¡GOOOOOOOOL de Flamengo! Danilo abre el marcador en el Monumental de Lima. El exjugador del Real Madrid apareció con un certero cabezazo tras un tiro de esquina para adelantar al ‘Mengão’.
Minuto 75
El gol despertó a Palmeiras. Con el 0-0 no buscaban el área con tanta insistencia, pero ahora son ellos quienes presionan al ‘Mengão’.
Minuto 88
¡SE SALVÓ FLAMENGO! Vitor Roque no pudo concretar debajo del arco ante la presión de la defensa del ‘Fla’.