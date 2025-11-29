Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Aunque Gonzalo Plata no pudo estar en cancha debido a su expulsión en semifinales, el extremo tricolor se convirtió en el ecuatoriano número 24 en levantar la “Gloria Eterna”.

El partido fue duro y cerrado. El equipo dirigido por Filipe Luis buscó el gol durante gran parte del encuentro, pero se topó repetidamente con la resistencia de un Palmeiras nervioso y errático, que defendió con intensidad.

Sin embargo, la jerarquía del conjunto carioca terminó inclinando la balanza.

A los 66 minutos, el experimentado defensor Danilo, de 34 años y con pasado en clubes como Real Madrid, Manchester City y Juventus, conectó un contundente cabezazo para marcar el único gol del partido y sentenciar el título para el Mengao.

Gonzalo Plata se une a los ecuatorianos campeones

Gonzalo Plata hizo historia al convertirse en el cuarto ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores con un club extranjero y en el ecuatoriano número 24 en levantar el trofeo, contando a los 20 jugadores de Liga de Quito campeones en 2008.

Aunque no pudo estar en cancha —debido a la expulsión que sufrió en la semifinal de vuelta ante Racing Club— el extremo tricolor formó parte del plantel campeón del Flamengo 2025, sumándose oficialmente al selecto grupo de ecuatorianos que han alcanzado la ‘Gloria Eterna’.

Flamengo, el primer brasileño tetracampeón

Más allá del título de 2025, el ganador se convertirá en el primer club brasileño en alcanzar cuatro Copas Libertadores, una marca que hasta ahora solo han logrado instituciones históricas como Independiente, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, River Plate y el uruguayo Peñarol.

Ambos finalistas llegan con antecedentes que alimentan la ilusión:

Flamengo ya sabe lo que es coronarse en el Monumental de Lima: lo hizo en 2019 , cuando inauguró el formato de final única venciendo a River Plate .

ya sabe lo que es coronarse en el Monumental de Lima: lo hizo en , cuando inauguró el formato de final única venciendo a . Palmeiras, por su parte, ya derrotó al ‘Mengao’ en una final reciente. Fue en 2021, en un duelo que se resolvió en tiempo extra.

Alineaciones

Alineación Palmeiras

Arquero: Carlos Miguel.

Defensas: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez y Murilo.

Mediocampistas: Khellven, Raphael Veiga, Andreas Pereira y Joaquín Piquerez.

Delanteros: Allan, Vitor Roque y José López

Alineación Flamengo

Arquero: Agustín Rossi.

Defensas: Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro.

Mediocampistas: Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta y Jorginho

Delanteros: Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samu Lino.