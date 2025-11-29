Un seguidor de Palmeiras, club que este sábado 29 de noviembre disputará la final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, falleció el viernes 28 en la ciudad de Lima, Perú.

Según la información difundida por medios locales, el hincha cayó desde un autobús descapotable mientras se dirigía a una concentración con otros simpatizantes del ‘Verdao’.

El aficionado fue identificado como Caue Brunelli, de 38 años. De acuerdo con los reportes de la policía y del serenazgo municipal, divulgados por las cadenas Latina y ATV, Brunelli viajaba con un grupo de torcedores por la Costa Verde, en un bus turístico de techo abierto, cuando perdió el equilibrio y cayó al pavimento a la altura del distrito de Barranco.

¿Qué pasó con el aficionado de Palmeiras?

Algunas versiones preliminares indican que el hincha habría estado en estado de ebriedad y que se lanzó desde el techo del vehículo, impactando contra la estructura de un puente. Sin embargo, estas hipótesis aún no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

Tras el accidente, sus acompañantes detuvieron el autobús y trasladaron al aficionado a la clínica Maison de Santé, en el distrito de Chorrillos. Allí se confirmó su fallecimiento, mientras amigos y seguidores aguardaban la llegada de los peritos, según informó el programa ATV Noticias.

La ciudad de Lima ha recibido en las últimas horas a miles de seguidores de Palmeiras y Flamengo que viajaron para presenciar la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental.

En Miraflores se concentran los hinchas rojinegros del Flamengo, mientras que en Barranco se reúne la multitud verde de Palmeiras, en medio de celebraciones y activaciones previas al partido.

Una nueva final brasileña

Esta será la séptima final entre equipos brasileños en la historia de la Libertadores, y la segunda en la que se enfrentan Palmeiras y Flamengo.

El antecedente más reciente fue en 2021, cuando el ‘Verdao’ se impuso 2-1 para conquistar el título, en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay.

En aquella oportunidad, ambos clubes buscaban su terceo trofeo continental. Cuatro años después, la historia se repite, pero esta vez para decidir quién será el primer tetracampeón brasileño.

Cabe destacar que desde la implementación de la final única en 2019, Flamengo ha sido campeón en dos ocasiones (2019 y 2022).

Lo mismo ocurre con Palmeiras, que además es el único bicampeón consecutivo bajo este formato, al lograrlo en 2020 y 2021.

Ficha del partido

Palmeiras vs. Flamengo

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 16:00 (hora Ecuador)

Estadio: Monumental de Lima