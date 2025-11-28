La Copa Libertadores 2025 llegará a su final este sábado 29 de noviembre, con el duelo entre Palmeiras y Flamengo, en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Más allá del título continental, el ganador se convertirá en el primer club brasileño en alcanzar las cuatro Libertadores, un logro que hasta ahora solo han conseguido equipos argentinos como Independiente, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, River Plate, y el uruguayo Peñarol.

Más noticias:

Una nueva final brasileña

Esta será la séptima final entre equipos brasileños en la historia de la Libertadores, y la segunda en la que se enfrentan Palmeiras y Flamengo.

El antecedente más reciente fue en 2021, cuando el ‘Verdao’ se impuso 2-1 para conquistar el título, en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay.

En aquella oportunidad, ambos clubes buscaban su terceo trofeo continental. Cuatro años después, la historia se repite, pero esta vez para decidir quién será el primer tetracampeón brasileño.

Cabe destacar que desde la implementación de la final única en 2019, Flamengo ha sido campeón en dos ocasiones (2019 y 2022).

Lo mismo ocurre con Palmeiras, que además es el único bicampeón consecutivo bajo este formato, al lograrlo en 2020 y 2021.

Te puede interesar: Así fue el camino de Liga de Quito en la Copa Libertadores

Los equipos brasileños con tres títulos

Además de Palmeiras y Flamengo, otros tres clubes brasileños comparten la marca de tres Copas Libertadores:

São Paulo FC

Ganó los títulos de 1992, 1993 y 2005. También fue subcampeón en 1974, 1994 y 2006.

Santos FC

Se consagró en 1962 y 1963 con Pelé como figura, y volvió a ganar en 2011 liderado por Neymar. Santos perdió las finales de 2003 y 2020.

Grêmio

Campeón en 1983, 1995 y 2017, además de subcampeón en 1984 y 2007.