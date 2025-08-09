Gracias a un gol de Gonzalo Plata, que volvió a anotar con Flamengo después de casi cuatro meses, su equipo venció 2-1 al Mirassol este sábado 9 de agosto de 2025, en la jornada 19 del Brasileirao.
El ‘Mengão’ sigue afianzando su buen momento en el campeonato brasileño, donde acumula varios partidos invictos. Además, se recupera del golpe anímico que significó quedar eliminado en octavos de final de la Copa de Brasil ante Atlético Mineiro, perdiendo la oportunidad de defender el título.
Más noticias:
Con esta victoria, Flamengo se mantiene sólido en el liderato del Brasileirao con 40 puntos en 18 partidos disputados: 12 triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas.
Gonzalo Plata y su gol decisivo
Flamengo abrió el marcador a los 19 minutos en el Estadio Maracaná gracias a un gol de Léo Pereira.
El zaguero brasileño, que había subido al ataque durante una jugada previa, recibió un gran centro del reciente refuerzo, el español Samu Lino, proveniente del Atlético de Madrid. Pereira conectó de cabeza con gran técnica y colocó el balón al fondo de las redes.
El gol de Gonzalo Plata llegó en la segunda mitad, a los 68 minutos.
Un mal despeje del rival dentro de su campo, sumado a la intensa presión de Flamengo, permitió que Giorgian de Arrascaeta, capitán del equipo, enviara un preciso centro con tres dedos para que el ecuatoriano, entrando como nueve, rematara con pierna derecha y asegurara el triunfo.
A los 73 minutos, Gabriel Santana descontó para Mirassol, pero no fue suficiente para evitar la derrota por 2-1.
Debido a su gran partido, Gonzalo Plata ganó el premio al mejor jugador del partido.
La temporada de Gonzalo Plata en Flamengo
En lo que va de 2025, Gonzalo Plata ha disputado 27 partidos entre seis torneos diferentes. Sufrió algunas ausencias debido a problemas en la rodilla y una lesión en el muslo.
Aunque comenzó el año como revulsivo, con el tiempo se ganó un lugar en el once titular de Filipe Luís gracias a su desequilibrio ofensivo y aportes frente al arco.
En números, Plata ha jugado 1 869 minutos, anotado 3 goles y dado 7 asistencias, promediando una participación en gol cada 186 minutos.
Entrevista Luis Alfonso Chango