Kendry Páez volvió a sumar minutos con Racing de Estrasburgo después de dos partidos al hilo sin jugar y en medio de críticas y cuestionamientos. El futbolista ecuatoriano ingresó desde el banco en el partido ante el Niza por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia.

Más noticias:

El regreso a las canchas de Kendry Páez con Racing de Estrasburgo

Después del parón invernal de la liga francesa y luego de haber sido excluido en los dos últimos cotejos del Racing de Estrasburgo -uno como suplente y otro fuera de la convocatoria- Páez volvió. El futbolista fue citado e ingresó en los minutos finales del más reciente juego de los alsacianos.

Con el cotejo 1-1, gracias a goles de Joaquín Panichelli para el Estrasburgo y Elye Wahi para el Niza, el DT Liam Rossenior envió a Páez a la cancha con el objetivo de cambiar el partido. Pese a ello, el tricolor no pudo ser determinante y todo terminó en empate.

El volante tricolor de 18 años ingresó a los 80 minutos de juego. Sustituyó al paraguayo Julio Enciso y se ubicó como con volante ofensivo.

La polémica de Kendry Páez con Racing de Estrasburgo

Antes del término del 2025, Kendry Páez acaparó las miradas a raíz de las controversias dentro de su equipo. De acuerdo al diario francés L’Equipe, este no había podido adaptarse al ritmo de su nuevo club y en este existía preocupación por un “estilo de vida cuestionable”.

Previo a los informes del rotativo galo, el DT Liam Rossenior también había enviado un mensaje para Páez y la plantilla. “No hay más excusas ahora que están teniendo tiempo de juego. Esperamos más. Estoy harto de usar la excusa de la juventud. Si los jugadores no siguen las instrucciones, encontraremos a otros que lo hagan”, manifestó.

El ecuatoriano también fue blanco de críticas de la afición a raíz de aquel contexto previo y de sus vacaciones en diciembre. Este se marchó hacia Emiratos Árabes Unidos y compartió postales junto a su familia.

Seis meses para brillar en Estrasburgo

Kendry Páez llegó a Racing de Estrasburgo a mediados del 2025 en calidad de préstamo desde el Chelsea. El futbolista arribó a los ‘blues’ al cumplir 18 años y abandonó Independiente del Valle, sin embargo, el cuadro de Londres decidió enviarlo a Francia.

Su cesión en el cuadro alsaciano finalizará una vez que acabe la temporada 2025-2025. En su etapa con el conjunto francés, Páez ha conseguido sumar 20 partidos entre Ligue 1 y Conference League, dentro de los cuales acumula un gol.

Información adicional: RCSA