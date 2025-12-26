Kendry Páez atraviesa su momento más delicado desde que llegó al Racing de Estrasburgo. A las críticas recientes de su entrenador, Liam Rosenior, se sumaron ahora informaciones desde Francia que ponen en duda su continuidad en el club.

El ecuatoriano, cedido por el Chelsea, ha perdido protagonismo y su situación comienza a inquietar tanto en Francia como en Inglaterra.

L’Équipe cuestiona su vida fuera de la cancha

El diario L’Équipe, uno de los medios deportivos más importantes de Europa, publicó este 26 de diciembre un informe en el que asegura que Páez no ha logrado adaptarse al ritmo competitivo de la Ligue 1, lo que se refleja en pocos minutos y menor influencia en el juego.

Pero lo más llamativo del reporte es que el medio señala que el ecuatoriano tendría un “estilo de vida bastante cuestionable”, algo que generaría preocupación puertas adentro del Estrasburgo.

Esa situación, sumada a su falta de regularidad, estaría llevando al club a replantearse la continuidad de Páez para la segunda mitad de la temporada.

Dos partidos relegado al banco

En los últimos compromisos, el volante ofensivo no fue considerado ni en la Conference League ni en la Copa de Francia, quedándose en el banquillo.

Su último partido oficial fue el 14 de diciembre ante Lorient, donde disputó minutos, pero no logró destacar.

Desde entonces, el ecuatoriano ha perdido terreno en la rotación del equipo.

Las críticas del entrenador Liam Rosenior

Las dudas sobre Páez se intensificaron tras las declaraciones del técnico Liam Rosenior luego del empate 0-0 ante Lorient. El entrenador, visiblemente molesto con el rendimiento de sus jugadores más jóvenes, lanzó un mensaje contundente recogido por FootballTransfers:

“No hay más excusas ahora que están teniendo tiempo de juego. Esperamos más. Estoy harto de usar la excusa de la juventud.”

Y añadió una advertencia directa:

“Si los jugadores no siguen las instrucciones, encontraremos a otros que lo hagan.”

Aunque no mencionó nombres, los medios franceses confirmaron que el mensaje iba dirigido a varios jóvenes, entre ellos Kendry Páez y Juan Enciso.

Un futuro por definir

Chelsea sigue de cerca la situación del ecuatoriano, pues es uno de sus proyectos más a futuro.

El plan inicial era que Páez completara su primera temporada de adaptación en Francia antes de dar el salto a la Premier League, pero la falta de minutos y los cuestionamientos sobre su disciplina podrían modificar ese camino.

