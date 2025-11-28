Kendry Páez atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que llegó al Racing de Estrasburgo.

Después de un inicio prometedor en septiembre —mes en el que fue elegido mejor jugador juvenil de Francia—, el ecuatoriano ha sufrido una reducción drástica de minutos, lo que ha generado preocupación por su continuidad en el club.

Durante septiembre, Páez disputó cerca de 50 minutos por partido, siendo parte constante del once o entrando como primera opción de recambio. Sin embargo, esa tendencia se desplomó por completo en los meses siguientes.

En octubre y noviembre no superó los 32 minutos por encuentro, un cambio abrupto para un jugador que venía creciendo en protagonismo.

Una reducción extrema de minutos

En octubre, Kendry estuvo disponible para seis partidos: fue titular en dos, ingresó desde la banca en tres y en uno no tuvo participación.

Sumó 191 minutos en total, con un promedio de 31,8 minutos por encuentro, pero sin incidencia directa en ataque, ya que no registró goles ni asistencias.

Kendry Páez debuta en la Conference League como titular.

La situación empeoró en noviembre. De los cinco partidos posibles, Páez solo jugó en tres, ninguno como titular. En otro fue suplente sin ingresar y en el más reciente duelo de Ligue 1 ni siquiera fue convocado.

En total acumuló 68 minutos, con una media de apenas 13,6 por partido, su cifra más baja desde que llegó a Europa.

En la Ligue 1 casi ni juega

La única competición donde ha tenido cierta regularidad es la Conference League, en la que ha disputado los cuatro partidos de la fase de liga. Aun así, sus minutos también han ido bajando progresivamente conforme avanzó la temporada.

Lo más preocupante ocurre en la Ligue 1. Entre agosto y septiembre acumuló más de 250 minutos, con un gol, tres titularidades y participación en los seis partidos del periodo. Pero desde octubre apenas ha registrado 28 minutos en siete jornadas, quedando prácticamente fuera de la rotación del técnico Liam Rosenior.

Kendry Páez en un partido con el Racing de Estrasburgo.

En total, durante su primera temporada en la liga francesa, Páez suma 10 partidos, solo tres como titular, con un promedio de 30 minutos por encuentro y un acumulado de 319 minutos.

Registra un gol, una ocasión clara creada y un 74% de precisión en pases.

¿Saldrá del Francia?

Según reportes provenientes de Inglaterra, el Chelsea —club dueño de su pase— estaría analizando la posibilidad de cederlo a otro equipo para la próxima temporada.

La drástica reducción de minutos en los últimos meses sería el principal motivo detrás de esta eventual decisión.