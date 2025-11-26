Este 26 de noviembre se conmemora el Día del Himno Nacional del Ecuador, y por esta fecha especial, el Racing de Estrasburgo compartió un video con Kendry Páez, una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, para reflexionar sobre el significado de cantar el himno cuando representa al país.

En la entrevista, el mediocampista tricolor confesó que le cuesta describir la emoción que siente cada vez que suena la melodía nacional en los partidos de la ‘Tri’.

“No se puede describir. Para mí es un orgullo, porque uno sueña con eso y no te imaginas lo que se siente”, expresó el joven ecuatoriano, que debutó con la selección mayor con apenas 16 años.

Páez también habló sobre el ambiente que se vive en esos momentos, rodeado de sus compañeros y con el público entonando las mismas estrofas.

“Es lo máximo. Desde tan pequeño, representar a mi país es algo espectacular. Cantar el himno junto a todo el grupo, sentir el apoyo de la gente… es algo increíble, muy lindo y maravilloso para mí”, añadió el futbolista en las redes sociales del club francés.

Kendry Páez y su camino con la Selección de Ecuador

Kendry Páez ha defendido los colores de Ecuador desde las categorías formativas, pasando por la Sub-15, Sub-17 y Sub-20, antes de dar el salto a la selección absoluta.

Su primera convocatoria llegó el 5 de junio de 2023, y su debut oficial se produjo el 12 de septiembre del mismo año, en un amistoso ante Uruguay, donde fue titular y dio una asistencia.

Un mes después, en las eliminatorias Sudamericanas, marcó su primer gol con la Tri en la victoria 2-1 sobre Bolivia en La Paz, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en la historia de las Eliminatorias Conmebol.

En la Copa América 2024, Páez heredó el número 10 de la selección y brilló al anotar en la victoria 3-1 frente a Jamaica, siendo el segundo goleador más joven del torneo.

A sus apenas 18 años, Kendry Páez ya suma 23 partidos, dos goles y dos asistencias con Ecuador.