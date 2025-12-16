¿Kendry Páez tiene los días contados en el Racing de Estrasburgo? Posibles destinos del ecuatoriano

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Kendry Páez vive uno de los momentos más difíciles desde su llegada al fútbol europeo.

El ecuatoriano de 18 años, que en sus primeras semanas en Francia dejó destellos de su talento, ahora suma pocos minutos, ha perdido protagonismo y recientemente fue criticado públicamente por su entrenador en el Racing de Estrasburgo, Liam Rosenior.

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La situación ha encendido las alarmas tanto en Francia como en Inglaterra, especialmente porque Páez juega cedido por el Chelsea, y su continuidad en Estrasburgo podría replantearse a corto plazo.

¿Puede Kendry Páez salir del Estrasburgo?

Sí. Y más aún cuando:

Su rendimiento ha disminuido.

El club no le está dando continuidad.

El DT mostró públicamente su molestia.

En el Chelsea ya existía preocupación porque entre octubre y noviembre jugó muy pocos minutos.

El ecuatoriano está cedido en el Estrasburgo —equipo que también pertenece al consorcio BlueCo, al igual que el Chelsea— pero su futuro puede modificarse en cualquier ventana de transferencias.

Kendry Páez juega cedido por el Chelsea en el Racing de Estrasburgo de Francia.

¿Qué opciones tiene si deja Estrasburgo?

1. Regresar al Chelsea

Es posible. El club londinense es dueño de su pase hasta 2033, un contrato larguísimo que deja clara la apuesta por él.

Si consideran que Estrasburgo no está desarrollándolo de forma adecuada, pueden repatriarlo inmediatamente, aunque no sería para jugar, sino para reubicarlo.

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2. Ser cedido a otro club europeo por decisión del Chelsea

La opción más probable. Un posible destino podría ser el Borussia Dortmund, que tiene excelente relación con Chelsea.

En los últimos años han intercambiado y cedido jugadores, y es un club ideal para desarrollar jóvenes talentos.

Championship – Segunda división inglesa

Muchos clubes de Premier League envían allí a sus juveniles para que sumen minutos, adapten el físico a la intensidad local y compitan cada tres días. Es un camino común para futbolistas de 18 a 20 años.

3. ¿Regresar a Independiente del Valle o Sudamérica?

Prácticamente descartado. Páez adelantó su llegada a Europa incluso antes de cumplir 18 años y ha manifestado que su objetivo es mantenerse en el fútbol europeo.

Solo una situación muy extrema lo llevaría de vuelta a Sudamérica.

¿Qué dijo el DT del Estrasburgo sobre Kendry Páez?

La polémica surgió tras las declaraciones de Liam Rosenior en rueda de prensa luego del 0-0 ante Lorient, recogidas por FootballTransfers:

“No hay más excusas ahora que están teniendo tiempo de juego. Esperamos más. Estoy harto de usar la excusa de la juventud.”

También lanzó una advertencia directa:

“Si los jugadores no siguen las instrucciones, encontraremos a otros que lo hagan.”

Rosenior incluyó en sus críticas a otros jóvenes como Juan Enciso, pero Páez fue uno de los señalados por su falta de impacto reciente.

Según el reporte, el ecuatoriano está en un punto de inflexión en su primera temporada en Europa.

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