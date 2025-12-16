¿Kendry Páez tiene los días contados en el Racing de Estrasburgo? Posibles destinos del ecuatoriano

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Kendry Páez vive uno de los momentos más difíciles desde su llegada al fútbol europeo.
El ecuatoriano de 18 años, que en sus primeras semanas en Francia dejó destellos de su talento, ahora suma pocos minutos, ha perdido protagonismo y recientemente fue criticado públicamente por su entrenador en el Racing de Estrasburgo, Liam Rosenior.
La situación ha encendido las alarmas tanto en Francia como en Inglaterra, especialmente porque Páez juega cedido por el Chelsea, y su continuidad en Estrasburgo podría replantearse a corto plazo.
Sí. Y más aún cuando:
El ecuatoriano está cedido en el Estrasburgo —equipo que también pertenece al consorcio BlueCo, al igual que el Chelsea— pero su futuro puede modificarse en cualquier ventana de transferencias.
Es posible. El club londinense es dueño de su pase hasta 2033, un contrato larguísimo que deja clara la apuesta por él.
Si consideran que Estrasburgo no está desarrollándolo de forma adecuada, pueden repatriarlo inmediatamente, aunque no sería para jugar, sino para reubicarlo.
La opción más probable. Un posible destino podría ser el Borussia Dortmund, que tiene excelente relación con Chelsea.
En los últimos años han intercambiado y cedido jugadores, y es un club ideal para desarrollar jóvenes talentos.
Muchos clubes de Premier League envían allí a sus juveniles para que sumen minutos, adapten el físico a la intensidad local y compitan cada tres días. Es un camino común para futbolistas de 18 a 20 años.
Prácticamente descartado. Páez adelantó su llegada a Europa incluso antes de cumplir 18 años y ha manifestado que su objetivo es mantenerse en el fútbol europeo.
Solo una situación muy extrema lo llevaría de vuelta a Sudamérica.
La polémica surgió tras las declaraciones de Liam Rosenior en rueda de prensa luego del 0-0 ante Lorient, recogidas por FootballTransfers:
“No hay más excusas ahora que están teniendo tiempo de juego. Esperamos más. Estoy harto de usar la excusa de la juventud.”
También lanzó una advertencia directa:
“Si los jugadores no siguen las instrucciones, encontraremos a otros que lo hagan.”
Rosenior incluyó en sus críticas a otros jóvenes como Juan Enciso, pero Páez fue uno de los señalados por su falta de impacto reciente.
Según el reporte, el ecuatoriano está en un punto de inflexión en su primera temporada en Europa.