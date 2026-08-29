Kendry Páez agradeció a River Plate tras su salida y luego de polémica

El préstamo de Kendry Páez con River Plate, desde el Chelsea, fue interrumpido y el volante ecuatoriano se despidió de la escuadra argentina. El futbolista dejó un mensaje tras su paso por el equipo y luego de vivir una última polémica con el equipo.

El mensaje de Kendry Páez y su salida de River Plate

El viernes 28 de agosto se anunció la salida de Kendry Páez de River Plate. Antes, el equipo ya había decidido que no contaría con él para el futuro y este se entrenaba por separado con otro grupo de futbolistas apartados.

Después de que finiquitase su vínculo con la escuadra de la banda roja, el enganche publicó una serie de recuerdos de su paso por River Plate en redes sociales. Allí exhibió dos postales durante un partido, otra en un entrenamiento y un video de la afición del equipo.

“Hoy termina una etapa importante para mí. Me llevo muchas experiencias, aprendizajes y momentos que me van a servir para todo lo que viene en mi carrera. Gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron conmigo en el día a día. Y especialmente gracias a la hinchada de River por el cariño que me demostraron desde que llegué. Siempre lo voy a valorar. Me voy agradecido y con mucho respeto por todos. Les deseo siempre lo mejor. Gracias, River Plate.”, escribió.

La despedida después de la polémica de Kendry Páez con River Plate

Horas antes de que Páez se despidiera de River Plate, este estuvo envuelto en una controversia con el club. Por medio de una historia de Instagram se pronunció y señaló que una publicación que se le adjudicaba, inmediatamente después de la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana, no era suya.

“He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta. No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo. Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento del equipo“, había dicho.

La publicación, que se viralizó y de la que se deslindó, correspondía a una en la que, sobre un fondo negro, se mostraba un emoticón con los dientes apretados. Otra reacción le correspondió a su padre, quien dejó un mensaje en sus redes con la frase: “El tiempo da la razón”, complementada con emoticones de gallinas, animales vinculados y que dan apodo al club bonaerense.

El regreso de Kendry Páez al Chelsea

Con el retorno de Kendry Páez, el Chelsea deberá decidir cuál será el futuro del futbolista. Este aún no ha conseguido hacer su debut con el equipo londinense y acumula dos cesiones, pues antes de llegar a River en enero del 2026, estuvo un semestre en Racing de Estrasburgo.

En el conjunto azul podrá reencontrarse con Moisés Caicedo, futbolista ecuatoriano y compañero de Páez en la Selección de Ecuador.