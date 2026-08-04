Moisés Caicedo revela la razón por la que renovó con Chelsea hasta 2033

Moisés Caicedo aprovechó la rueda de prensa previa al amistoso entre Chelsea y Juventus para hablar de su presente y futuro en el club inglés.

En la conferencia, realizada durante la gira de pretemporada por Asia este 4 de agosto del 2026, el volante ecuatoriano explicó por qué decidió renovar su contrato hasta 2033 y también habló sobre Enzo Fernández, Danny Welbeck, el regreso de Mykhaylo Mudryk y los nuevos fichajes.

Moisés Caicedo revela por qué renovó con Chelsea

El capitán de la Selección de Ecuador aseguró que su decisión de extender el vínculo respondió a un objetivo personal dentro de la institución londinense.

“Yo solo quería seguir jugando en el club. Ellos querían que yo renueve y yo dije que sí, porque quiero convertirme en una leyenda aquí y por eso renové mi contrato”, afirmó Caicedo en Hong Kong.

Moisés Caicedo y Enzo Fernández

“Tengo mucho respeto por él y todos sabemos la clase de jugador que es (Enzo Fernández). No solo por el futbolista, sino también por la gran persona que es. Me gustaría que se quede, pero no voy a hablar sobre eso. Si continúa con nosotros, será muy importante para el equipo; solo quiero lo mejor para él. Enzo tomará la decisión que considere más adecuada. Es un jugador fuerte, con una gran mentalidad, y por algo fue campeón del mundo. Sabe manejar la presión”, señaló Caicedo.

Danny Welbeck

Otro de los temas abordados fue la incorporación de Danny Welbeck, con quien coincidió en Brighton. Caicedo recordó el respaldo que recibió del delantero inglés durante su adaptación al fútbol inglés y considera que será una pieza importante por su experiencia y liderazgo.

“Me ayudó mucho cuando llegué a Brighton, fue importante para mí. Tenerlo aquí se siente bien y sé que nos ayudará mucho, a nuestros delanteros con su mentalidad. Será importante para todo”.

Finalmente, el volante expresó su satisfacción por el regreso de Mykhaylo Mudryk tras cumplir su sanción.

“Me siento feliz por él, no es fácil dejar de jugar de un día al otro. Es un hombre fuerte y todos estamos felices de tenerlo de vuelta, seguro quiere volver más fuerte que antes”.

Las declaraciones de Caicedo llegan días después de que Xabi Alonso destacara públicamente al ecuatoriano, al definirlo como uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo y una pieza fundamental para el nuevo proyecto deportivo del Chelsea.