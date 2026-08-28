Kendry Páez niega haber realizado publicación contra River Plate

Kendry Páez quedó envuelto en controversia tras la eliminación de River Plate ante Independiente Santa Fe. Una publicación atribuida al volante tras la derrota se viralizó en redes sociales, luego hubo una más y otra de su padre. Tras el incidente, este negó que la primera haya salido de su cuenta.

Las publicaciones de Kendry Páez tras la eliminación de River Plate

El miércoles 26 de agosto, River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final frente a Independiente Santa Fe de Colombia. Tras un doble empate de 0-0 y 1-1 en la ida y en la vuelta, los equipos definieron desde los penales.

Tras 11 lanzamientos por cuador, el conjunto cardenal se impuso frente a los millonarios. Después del compromiso, la publicación desde historias de Instagram, que se adjudicó a Páez circuló en redes sociales. En ella, sobre un fondo negro, se exhibía un emoticón con los dientes apretados.

A tal publicación se le sumaron dos más. En otra, que permaneció dentro del perfil de Páez, este publicó una foto junto a Santiago Beltrán, arquero que erró el penal final, junto a un emoticón de dos personas abrazados y otro de dos manos juntas. A su vez, su padre Ray Oliver publicó la frase: “El tiempo da la razón”, la cual complementó con emoticones, entre ellos gallinas, animales vinculados y que dan apodo a River.

Kendry Páez rechaza haber publicado una de las historias

Después de que se viralizara aquella primera publicación, Kendry Páez se pronunció con otra historia en Instagram. Este negó haber realizado tal post desde su cuenta y señaló que dichas acciones no van acorde a su comportamiento.

“He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta. No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo. Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento del equipo“, manifestó el ecuatoriano.

Con respecto a la publicación realizada por su progenitor, el volante tricolor no se expresó. Con ello cerró su paso por el equipo de la banda roja.

La salida de Kendry Páez de River Plate

Durante el mismo 28 de agosto del 2026, Kendry Páez se desvinculó de River Plate tras siete meses con el club, de acuerdo al periodista y especialista en fichajes Fabrizo Romano. Este llegó al equipo a préstamo en enero desde el Chelsea, después de que se interrumpiese su cesión en Racing de Estrasburgo, donde pasó el último semestre del 2025.

Tras del Mundial, disputado con la Selección de Ecuador, Páez regresó al equipo, pero pasó a entrenar apartado del equipo principal. El exentrenador Eduardo Coudet y el club decidieron no tenerlo en cuenta, a pesar de que, en un inicio, los británicos señalaron que el periodo sería durante todo el 2026.

Con su retorno anticipado al Chelsea, el equipo británico deberá decidir su futuro. Aún no se ha concretado ningún nuevo préstamo para el jugador. En River anotó un gol y dio una asistencia en 14 partidos.