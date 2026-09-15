Kendry Páez sumó su primera asistencia en el Chelsea sub-21

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Kendry Páez volvió a sumar minutos este martes 15 de septiembre de 2026 en el Chelsea sub-21 (rebautizado para esta temporada como Cobham Next Gen), registrando su primera asistencia, que, sin embargo, no evitó la derrota de su club.

Kendry Páez ingresó al cambio

Kendry Páez fue citado por Harry Hudson para afrontar la segunda fecha del grupo B3 de la EFL Trophy ante el Wycombe Wanderers en el Adams Park, escenario ubicado a unos 47 kilómetros al noroeste de Londres que tiene una capacidad inferior a los 10 000 espectadores.

La EFL Trophy la juegan un total de 64 equipos del fútbol inglés, divididos en dos categorías principales: 48 clubes profesionales de la League One y la League Two y 16 filiales de categoría sub-21 invitados de la Premier League y el Championship.

El ecuatoriano empezó el duelo en el banco de suplentes e ingresó al terreno de juego a los 63 minutos en lugar de Isaac Badu. A diferencia de su debut en la Premier League 2, en el que usó el número 17 en su camiseta, esta vez le fue entregado el 46.

Los locales se adelantaron 2-0 en el marcador con tantos de Mohamed Keita y Caolan Boyd-Munce, mientras que los ‘Blues’ descontaron por intermedio de Harrison Bettoni, con una certera volea de zurda desde el lado derecho del área pequeña.

La asistencia para este tanto fue de Páez, quien acumula 10 en su carrera, dos de ellas en la Libertadores sub-20 de 2023 disputada en Chile con Independiente del Valle, en la que llegaron a la final que perdieron por 2-0 ante Boca Juniors.

Con este resultado, el conjunto londinense descendió al segundo lugar con tres puntos. El primer puesto es para el Reading (exequipo de Ulises de la Cruz entre 2006 y 2008), que en esta jornada deberá enfrentarse al Bristol Rovers.

El siguiente juego por este torneo está programado para el martes 13 de octubre precisamente ante el Reading, mientras que por la PL2 recibirán al Fulham el viernes 18 de septiembre por la cuarta fecha en Kingsmeadow.

A assistência de Kendry Páez para Harrison Bettoni no gol do Chelsea contra o Wycombe Wanderers. Dois jogadores com vivência no profissional que descem um degrau neste primeiro momento da temporada, e não há nada de errado nisso. Têm muito a provar e se desenvolver. pic.twitter.com/l7S1hWdgoO — Nathalia (@tavaresnthl) September 15, 2026

Te recomendamos: