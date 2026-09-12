Kendry Páez debutó con el Chelsea sub-21 en una goleada al Arsenal

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Kendry Páez debutó este sábado 12 de septiembre de 2026 con el Chelsea sub-21 (rebautizado para esta temporada como Cobham Next Gen) en la victoria de local 4-1 ante el Arsenal por la tercera fecha de la Premier League 2.

Kendry Páez ingresó en el segundo tiempo

El martes 8, Xabi Alonso tomó la palabra en una conferencia de prensa y descartó definitivamente a Kendry Páez para que integre el primer plantel, relegándolo al plantel sub-21. “No está en nuestros planes”, dijo tajantemente el entrenador español.

Cuatro días después, Páez sumó un puñado de minutos con sus nuevos compañeros. Con la camiseta número 17 en su espalda, el DT Harry Hudson lo envió al terreno de juego a los 78′ en sustitución de Harrison Bettoni.

El marcador en ese momento era favorable por 3-1 gracias a los tantos de Leo Black (14′) y Reggie Watson (41′ y 72′), el primero de penal. Con el ecuatoriano en cancha, Chizaram Ezenwata (90+5′) selló el definitivo 4-1 ante los ‘Gunners’.

¡HELLO KENDRY PÁEZ! 👋🔵



El ecuatoriano de 19 años regresó a las canchas tras ser convocado en la SUB21 de los Blues 👀



Kendry Páez se sumó al campo de juego al minuto 78’ en la goleada 4-1 frente al Arsenal ⚽️🙌



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“Kendry Páez sustituyó a Bettoni antes de que Ezenwata enviara otro disparo que se marchó ligeramente desviado. El Arsenal recortó distancias en el minuto 79 gracias a Scanlon, que remató al ángulo inferior izquierdo”, fue la única mención que hace el club en la crónica del encuentro.

El calendario de la PL2 establece que hasta el final de este año los de Londres jugarán siete partidos más, divididos en tres en casa ante el Fulham, Liverpool y Wolverhampton Wanderers; y cuatro de visita contra Stoke City, Tottenham Hotspur, Norwich City y Leicester City.

Desde el 1 de enero del siguiente año, el mercado de pases de invierno en Europa y el resto del mundo se reactiva, abriendo la posibilidad de que el mediocampista guayaquileño continúe su carrera en un equipo de primera división.

Kendry Páez reapareció con la Sub-21 del Chelsea. Ingresó al minuto 78 en la goleada Blue 4-1 al Arsenal pic.twitter.com/sRAixMZJCn — xDoTeS (@xDoTeS) September 12, 2026

Páez jugó después de 74 días

El martes 30 de junio fue el último partido que Kendry Páez jugó de manera profesional. Fue en la derrota 2-0 de Ecuador ante México en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece, exentrenador de la Tri, lo envió al terreno de juego a los 79 minutos en lugar de Nilson Angulo. En los pocos minutos que estuvo no tuvo incidencia y recibió una tarjeta amarilla a los 90+3.

Sus últimos minutos con un club fueron el domingo 24 de mayo con la camiseta de River Plate en la final de la liga argentina perdida 3-2 ante Belgrano en Córdoba. El DT Eduardo Coudet lo mandó al terreno de juego a los 89 minutos por Tomás Galván.

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