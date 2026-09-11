Damián Díaz pide paciencia con Kendry Páez y resalta el rol de su familia

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Damián Díaz se refirió este viernes 11 de septiembre de 2026 a la situación que atraviesa Kendry Páez, quien afronta una nueva etapa de su carrera tras su llegada al Chelsea, que lo relegó al equipo sub-21 luego de sus fallidas cesiones a Racing de Estrasburgo y River Plate.

Damián Díaz analizó a Kendry Páez

Damián Díaz consideró que la edad, la presión y las expectativas que rodean a Kendry Páez pueden convertir este proceso de adaptación al fútbol de Europa en un desafío difícil de manejar.

El jugador de Barcelona SC destacó la importancia del entorno familiar para Páez, especialmente en una etapa marcada por cambios, señalando que el futbolista necesita contención y acompañamiento de sus padres mientras intenta adaptarse a las exigencias de jugar en Inglaterra.

Para el argentino, Páez también debe aprender a convivir con la presión que genera su talento, que le dio la posibilidad de ser contratado por el Chelsea y de haber llamado la atención de un gigante como River.

Expresó que el guayaquileño deberá encontrar un equilibrio que le permita disfrutar de su carrera sin perder de vista las responsabilidades que tiene como el máximo referente de la generación nacida en 2007.

Evitó dramatizar la situación del joven futbolista y consideró que los momentos complicados forman parte del proceso, expresó en la entrevista difundida por El Canal del Fútbol.

Díaz y Páez tienen un antecedente

La relación entre ambos comenzó durante un partido entre Barcelona SC e Independiente del Valle, por la tercera fecha de la Liga Pro de 2023 en Chillo Jijón. Después de aquel encuentro, intercambiaron camisetas y la ‘joya’ expresó su intención de conocer personalmente al referente del conjunto amarillo.

El encuentro se produjo el 7 de mayo, cuando Páez, con 16 años, asistió al estadio Monumental para observar el partido de BSC ante Aucas. Estuvo en la suite del ‘Kitu‘ junto con su padre, Ray Páez, y compartió con los hijos del argentino.

Según contó Díaz aquella semana, Páez había comentado a un amigo que quería viajar a Guayaquil para conocerlo, conversar y pasar un momento ameno que quedó retratado en imágenes que luego se difundieron en redes sociales.

Díaz y Páez volvieron a coincidir el 20 de junio del mismo año, aunque esta vez en un partido informal en una urbanización de Guayaquil. Nuevamente, las redes fueron la ventana que amplificó este encuentro.

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