Barcelona SC presentó oficialmente a Damián Díaz como su flamante refuerzo

Barcelona Sporting Club hizo oficial este miércoles 26 de agosto el regreso de Damián Díaz, quien afrontará su tercera etapa con la camiseta amarilla y volverá al club donde se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente.

El anuncio puso fin a varios días de expectativa alrededor del futuro del ‘Kitu’, quien regresa al ‘Ídolo del Astillero’ con el objetivo de aportar su experiencia en la recta final de la temporada y ayudar al equipo en la pelea por clasificarse al hexagonal por el título de la Liga Pro.

A sus 40 años, Díaz vuelve a la institución en la que conquistó tres campeonatos ecuatorianos y protagonizó algunas de las campañas internacionales más importantes de Barcelona SC en las últimas décadas.

Barcelona SC le dio una bienvenida de ídolo a Damián Díaz

Barcelona SC preparó una presentación especial para anunciar el regreso de uno de sus grandes referentes.

Primero, el club publicó un video en el que se observa a Damián Díaz realizando su primer entrenamiento junto al plantel, acompañado de imágenes que recuerdan diferentes momentos de su extensa historia con la institución.

Poco después llegó la confirmación oficial de su fichaje a través de las redes sociales del conjunto amarillo.

El mediocampista firmó un contrato hasta diciembre de 2027, por lo que, en caso de cumplir íntegramente su vínculo, permanecerá en Barcelona SC hasta los 41 años.

De esta manera, comienza oficialmente el tercer ciclo del ‘Kitu’ con el equipo guayaquileño.

El regreso de Damián Díaz después de su polémica salida

La vuelta del mediocampista también representa el inicio de un nuevo capítulo después de su controvertida salida en 2024.

Díaz dejó Barcelona SC en medio de diferencias con la anterior dirigencia encabezada por Antonio Álvarez, poniendo fin a una segunda etapa de ocho años en la institución.

Ahora, con Miguel Montalvo en la presidencia, las puertas del club volvieron a abrirse para uno de sus máximos referentes.

Antes de regresar al conjunto amarillo, el ‘Kitu’ defendió durante el último semestre la camiseta de Guayaquil City, donde recuperó protagonismo y se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

Sin embargo, una lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas.

Damián Díaz inicia su tercera etapa en Barcelona SC

La historia entre Damián Díaz y Barcelona SC comenzó en 2011, cuando llegó al fútbol ecuatoriano procedente de Universidad Católica de Chile.

En su primera etapa se convirtió rápidamente en una de las figuras del equipo y fue protagonista del campeonato nacional de 2012, título con el que Barcelona terminó una sequía de 15 años sin ser campeón de Ecuador.

Después de un paso por el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, regresó al conjunto amarillo en 2016.

Su segundo ciclo terminó consolidándolo como uno de los grandes ídolos de la institución. Durante ese periodo conquistó los campeonatos ecuatorianos de 2016 y 2020 y formó parte de los planteles que alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021.

Según Transfermarkt, Díaz acumula con Barcelona SC:

346 partidos disputados.

90 goles.

83 asistencias.

Tres campeonatos ecuatorianos.

Ahora, el ‘Kitu’ tendrá una nueva oportunidad para ampliar esas cifras y escribir el último capítulo de una historia que comenzó hace 15 años.