El regreso de Damián Díaz a Barcelona Sporting Club está encaminado. El ‘Kitu’ ya se despidió de Guayaquil City y, a falta del anuncio oficial del conjunto amarillo, se prepara para iniciar su tercera etapa con el club donde se convirtió en ídolo.
Sin embargo, su retorno abrió una particular incógnita entre los aficionados: ¿qué número utilizará Damián Díaz?
Durante prácticamente toda su historia con Barcelona SC, el argentino-ecuatoriano estuvo identificado con la camiseta número 10. El problema es que actualmente ese dorsal tiene dueño: Joao Rojas.
Hablar de la camiseta 10 de Barcelona SC durante los últimos años es inevitablemente hablar del ‘Kitu’ Díaz.
El ‘Kitu’ utilizó ese dorsal durante sus dos anteriores etapas en el club, entre 2011 y 2013 y posteriormente desde 2016 hasta 2024.
Con ese número conquistó tres campeonatos nacionales, protagonizó grandes campañas internacionales y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más identificados con Barcelona SC durante el siglo XXI.
Pero después de su salida en 2024, la camiseta cambió de dueño.
En 2025, el dorsal fue utilizado por Felipe Caicedo, mientras que para la temporada 2026 pasó a manos de Joao Rojas.
Por ahora, Barcelona SC no ha informado si existirá un cambio de dorsales con la llegada del ‘Kitu’. Por lo tanto, oficialmente, la camiseta 10 continúa perteneciendo a Rojas.
La situación tiene un antecedente particular entre los propios futbolistas.
Joao Rojas contó en una entrevista publicada en su canal de YouTube que, cuando llegó a Barcelona SC en 2024, conversó con Damián Díaz sobre la posibilidad de utilizar la camiseta 10.
Según relató Rojas, el propio ‘Kitu’ le prometió que el dorsal sería suyo una vez que terminara su etapa en el club.
Sin embargo, la salida de Díaz terminó produciéndose antes de lo esperado, en medio de diferencias con la dirigencia encabezada entonces por Antonio Álvarez.
Pese a aquella conversación, Joao no recibió inmediatamente el número. Durante 2025 fue Felipe Caicedo quien vistió la 10 y recién en 2026 pasó a manos de Rojas.
Ahora, el inesperado regreso de Díaz vuelve a juntar a ambos futbolistas y deja abierta la pregunta sobre qué ocurrirá con el dorsal.
Sí. Joao Rojas podría cederle voluntariamente el número al ‘Kitu’ Díaz, siempre que Barcelona SC pueda realizar la modificación de acuerdo con las disposiciones y registros correspondientes de la competición.
También existe la posibilidad de que Rojas conserve la 10 y que Díaz elija un dorsal diferente para su tercera etapa.
Hasta el momento, ni Barcelona SC, Damián Díaz ni Joao Rojas han confirmado qué ocurrirá con el número.
Más allá de la camiseta que termine utilizando, Damián Díaz regresará como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Barcelona SC.
Según las cifras citadas, durante sus dos anteriores etapas acumuló:
También fue protagonista de las campañas de 2017 y 2021, cuando Barcelona SC alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.
Respuesta precisa: Joao Rojas utiliza actualmente la camiseta número 10 de Barcelona SC.
Contexto: El extremo recibió el dorsal para la temporada 2026, después de que Felipe Caicedo lo utilizara durante 2025.
Respuesta precisa: Todavía no está confirmado qué dorsal utilizará Damián Díaz en su regreso a Barcelona SC.
Contexto: La camiseta 10 pertenece actualmente a Joao Rojas y el club todavía no ha anunciado un eventual cambio.
Respuesta precisa: Damián Díaz estuvo identificado principalmente con la camiseta número 10 durante sus anteriores etapas en Barcelona SC.
Contexto: Con ese dorsal fue campeón ecuatoriano en 2012, 2016 y 2020.
Respuesta precisa: Joao Rojas contó que Damián Díaz le había prometido que podría utilizar la camiseta 10 cuando dejara Barcelona SC.
Contexto: Rojas llegó al club en 2024, pero recibió oficialmente el dorsal para la temporada 2026.
Respuesta precisa: Según las cifras citadas, Damián Díaz registra 90 goles con Barcelona SC.
Contexto: Además, acumula 346 partidos, 83 asistencias y tres campeonatos nacionales con el conjunto amarillo.