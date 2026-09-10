Independiente del Valle cayó ante Flamengo y peligra su continuidad en la Libertadores

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Independiente del Valle fue sorprendido y perdió 0-2 con Flamengo la noche de este jueves 10 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Independiente del Valle desaprovechó la localía

Independiente del Valle y Flamengo libraron un intenso partido en un Olímpico Atahualpa que tuvo en sus gradas a más de 30 000 espectadores que salieron con la tristeza de haber visto caer a los locales.

La opción más clara de Independiente estuvo en los pies de Carlos González a los 19 minutos del primer tiempo. Su remate, tras capturar un pase de Aron Rodríguez, se estrelló en el vertical izquierdo del arco brasileño.

El ariete paraguayo no pudo terminar el juego por una molestia física. Para el segundo tiempo se quedó en el camerino para que su lugar sea ocupado por Djorkaeff Reasco, uno de los goleadores del equipo con 11 tantos en el año.

Cuando las emociones estaban ausentes, el ‘Mengao‘ abrió el marcador a los 61 minutos con un tanto de Bruno Henrique Pinto, que se encontró en el área grande con un milimétrico pase de Samuel Lino.

Uno de los goleadores de la noche le anotó a los ‘rayados’ cuatro tantos: uno en la Recopa Sudamericana 2020 en el mismo Atahualpa y los tres restantes en la Libertadores, dos de ellos en la edición 2020 en el Maracaná y el restante en el 2026.

El ‘Fla’ sentenció el juego

IDV reaccionó al golpe del tanto, pero la falta de puntería de sus jugadores y las intervenciones de Rossi impidieron que se concrete el ansiado empate en la fría noche de la capital de Ecuador.

A los 75′, los brasileños sentenciaron el juego con el 2-0 en el marcador con un tanto de cabeza del defensa central Leo Pereira, que se elevó entre los centrales del ‘matagigantes’ para desviar el balón hasta el fondo del arco ecuatoriano.

La revancha entre Flamengo e Independiente del Valle se disputará el próximo jueves 17 de este mismo mes en el Maracaná desde las 19:30. El ganador en las semifinales se medirá a Corinthians o Estudiantes de La Plata.

IDV 0-1 Flamengo

¡¡POR FAVOR, LA JERARQUÍA DEL MENGAO!! Jorginho filtró un pase magistral, Samu Lino metió el centro rasante y Bruno Henrique la mandó a guardar para el 1-0 del Flamengo ante Independiente del Valle, en Quito.



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IDV 0-1 Flamengo

¡¡2-0 EN LA ALTURA DE QUITO!! ¡¡CENTRO DE EMERSON ROYAL Y CABEZAZO GOLEADOR DE LEO PEREIRA PARA EL FLAMENGO VS. INDEPENDIENTE DEL VALLE!!



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