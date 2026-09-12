Juan Riquelme Angulo fue presentado ante los hinchas del Sunderland

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Juan Riquelme Angulo fue presentado este sábado 12 de septiembre de 2026 ante los hinchas del Sunderland en la previa del juego ante el Arsenal, válido por la cuarta fecha de la Premier League.

Juan Riquelme Angulo fue recibido con aplausos

Juan Riquelme Angulo saltó a la cancha del Estadio de la Luz, cuya capacidad es para más de 48 000 espectadores, vestido con un pantalón gris, una chompa con el escudo del Sunderland y zapatos blancos.

Ingresó al terreno de juego, saludó a la mascota del club y devolvió los aplausos de los hinchas de su nuevo equipo con sus brazos en alto, con los que saludó en los cuatro costados del escenario deportivo por unos segundos.

Angulo firmó un contrato por las siguientes cinco temporadas con el Sunderland. Medios ingleses y el sitio especializado Transfermarkt revelaron que el valor de la transferencia rondó los 6,7 millones de dólares.

Con apenas 18 años tuvo un ascenso vertiginoso en Independiente del Valle, donde se formó y brilló en todas las categorías juveniles. En el primer equipo debutó este mismo año, anotando siete goles en 23 encuentros.

Sus goles fueron en la Liga Pro (Deportivo Cuenca (2), Mushuc Runa, Emelec, Liga de Quito y Universidad Católica) y Copa Ecuador (Santo Domingo).

A esas cifras se añaden tres asistencias (Orense, Delfín y Universidad Católica) y tres tarjetas amarillas en apenas 865 minutos.

💪 ¡EN SU NUEVO CLUB!



🇪🇨 Juan Riquelme Angulo se presentó ante la afición de Sunderland, en la previa al duelo vs. Arsenal.



🙌 El delantero de 18 años se sumó al equipo, en el que compartirá con Nilson Angulo.



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Sunderland sucumbió ante Arsenal

Un penalti parado por David Raya y un golazo de Bruno Guimaraes un minuto después impulsaron a un Arsenal que derrotó al Sunderland (0-2), que tuvo en su alineación inicial al ecuatoriano Nilson Angulo.

Este triunfo los afianza como líderes en solitario y el único equipo de la Premier League que ha ganado los cuatro primeros partidos de la temporada, a la espera de lo que haga este domingo el Manchester City en el derbi de Mánchester.

El ecuatoriano Piero Hincapié se mantuvo todo el encuentro en el banco de suplentes de los ‘Gunners’. Es el segundo en donde no es considerado por Mikel Arteta. El partido anterior fue en la victoria 0-1 en su visita al Aston Villa.

El arranque de esta temporada ha sido intermitente, con tan solo nueve minutos en cancha en la victoria 3-1 frente a Coventry City y 23 más en un nuevo triunfo 2-1 contra Chelsea, ambos en condición de local.

A mitad de semana fue titular y completó los 90 minutos en la primera jornada de la Champions League ante el Napoli en Italia, que se selló con un nuevo éxito de 0-1 en el Estadio Diego Armando Maradona.

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