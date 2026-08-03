Juan Riquelme Angulo, el joven delantero, que ilusiona a Independiente del Valle y a Ecuador

En un momento en el que el fútbol ecuatoriano busca nuevos referentes en ataque para el futuro, Juan Riquelme Angulo empieza a ganarse un lugar entre las jóvenes promesas más interesantes del país.

Con apenas 18 años, el delantero de Independiente del Valle ha aprovechado las oportunidades que recibió en su primera temporada con el primer equipo y ya responde con goles, asistencias y actuaciones decisivas.

Su crecimiento ha despertado la atención tanto por su rendimiento como por la proyección que puede tener en los próximos años.

Una primera temporada que ilusiona

A pesar de no ser un habitual titular, Juan Riquelme Angulo ya suma 16 partidos con el primer equipo de Independiente del Valle.

En apenas 530 minutos disputados ha participado directamente en seis goles, una cifra que refleja su eficacia ofensiva.

Hasta el momento registra:

5 goles

1 asistencia

Una participación de gol cada 71,6 minutos

Un promedio que lo ubica entre los atacantes más efectivos del plantel en relación con el tiempo que permanece en cancha.

Sus goles en la temporada

El delantero nacido en San Lorenzo, Esmeraldas, ya dejó su huella tanto en la como en la Copa Ecuador.

En el campeonato nacional marcó frente a:

Mushuc Runa

Deportivo Cuenca

Emelec

Precisamente, su anotación del 2 de agosto le dio el triunfo a Independiente del Valle sobre Deportivo Cuenca, resultado que permitió a los rayados ampliar su ventaja en el liderato de la Liga Pro.

En la Copa Ecuador, también aportó con un tanto frente a Santo Domingo en los dieciseisavos de final.

Además, ya debutó en la Copa Libertadores y formó parte del plantel que conquistó la Supercopa Ecuador.

¿Puede llegar a la Selección de Ecuador?

El nombre de Juan Riquelme Angulo ya apareció en el radar de la Tricolor.

Durante el proceso de Sebastián Beccacece fue convocado como sparring para algunos microciclos y partidos amistosos de la selección absoluta, una muestra de que su evolución ya era seguida por el cuerpo técnico.

Con la llegada de un nuevo entrenador para iniciar el próximo ciclo mundialista, el atacante de Independiente del Valle podría convertirse en una alternativa para futuras convocatorias si mantiene el nivel que viene mostrando.

La búsqueda de nuevos delanteros cobra mayor importancia tras el retiro internacional de Enner Valencia, máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador.

Junto a otros jóvenes como Jermey Arévalo y Elías Legendre, Juan Riquelme Angulo forma parte de una generación de atacantes que busca abrirse camino y consolidarse como una opción para el futuro del combinado nacional.