Independiente del Valle adquiere un nuevo club en el extranjero

El grupo Independiente del Valle adquirió un nuevo club a su cartera internacional. La escuadra, propietaria en Ecuador del elenco homónimo y de Independiente Juniors y Dragonas IDV, adquirió al Chorrillo FC de Panamá.

La adquisición del Grupo Independiente del Valle y su nuevo club

Este sábado 1 de agosto del 2026, por medio de las redes sociales del club involucrado y de Independiente del Valle se dio a conocer el acuerdo. En él, la institución panameña explicó que el conglomerado ecuatoriano tomó el control y detalló las implicaciones.

“Esta incorporación representa un paso importante para el Chorrillo FC, respetando su historia, identidad y el profundo vínculo que ha mantenido con la comunidad panameña desde su fundación en 1974”, manifestó.

El elenco de Centroamérica también destacó la presencia internacional del grupo, su papel en la formación de futbolistas y generación de proyectos deportivos. Además recalcó que continuaría en estrecha colaboración con los órganos de Panamá e invitó a todos los actores vinculados al elenco a sumarse a su nueva etapa.

Grupo Independiente del Valle, presente en cinco países

Los tres clubes con los que cuenta el Grupo Independiente del Valle en Ecuador no son los únicos en los que tiene participación. Su red abarca tres países más de la región y uno en Europa.

Su primera incursión en el balompié extranjero fue en España, donde tomó al Numancia. A su vez, en Colombia posee al Independiente Valle del Cauca, el cual derivó del Atlético Huila. De este último se mantuvo su plantilla, plaza y bienes tras su adquisición, se fundó el nuevo club, y la marca original del Huila fue cedida.

En Brasil existe injerencia, de forma minoritaria, sobre el Curitiba. Asimismo, a finales de 2025, el grupo consiguió su primer equipo en tierras panameñas: el Independiente Colón, que milita en tercera división.

La insignia del grupo está en Ecuador

El club más exitoso del Grupo Independiente del Valle es su homónimo de Ecuador. Este se encuentra en el primer puesto del torneo local y en octavos de final de la Copa Libertadores durante este 2026.

Dentro del balompié del país, los rayados cuentan con dos títulos locales. Internacionalmente cuentan con dos Copas Sudamericanas, una Recopa y un subcampeonato de Libertadores.