¿Por qué Piero Hincapié y Moisés Caicedo no van a Ecuador con Gallardo?

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador dio a conocer la primera convocatoria de Marcelo Gallardo durante este domingo 20 de septiembre. Dentro de la lista, sin embargo, figuras como Piero Hincapié y Moisés Caicedo quedaron fuera debido a lesiones y temas físicos.

La ausencia de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez

Moisés Caicedo y Piero Hincapié quedaron fuera de los llamados por Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador al no estar al 100% de sus capacidades. El propio entrenador había adelantado en su presentación que intentaría respetar la base que disputó el Mundial 2026, aunque reconoció que tendría bajas importantes por lesión.

En el caso de Moisés Caicedo, el mediocampista arrastra malestares desde el inicio de la temporada con Chelsea y no ha logrado tener continuidad plena. Una lesión en la pantorrilla lo marginó y, en su regreso en la segunda fecha de la Premier League, el 30 de agosto, volvió a sentir molestias. El DT Xabi Alonso explicó que se trató de una recaída y el futbolista se encuentra en recuperación.

Piero Hincapié, por su parte, contaba con una molestia muscular en la ingle y su último partido fue el 9 de septiembre. El defensor volvió a integrar una convocatoria del Arsenal durante la quinta fecha de la Premier, este sábado 19 de septiembre. Sin embargo, el esmeraldeño no sumó minutos y está en proceso de retomar ritmo competitivo.

Otro de los futbolistas que quedó fuera fue Joel Ordóñez. Él sufrió una fractura en el pie en mayo, la cual se agravó durante el Mundial 2026. Su último partido fue ante México, el 30 de junio, y desde entonces permanece fuera de competencia mientras completa una recuperación.

Enner Valencia no estará en el nuevo ciclo de la Selección de Ecuador

Enner Valencia tampoco formó parte de la convocatoria de Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador. El máximo goleador histórico de la escuadra anunció su retiro del elenco después del Mundial de 2026.

Con su salida de la Tri, Valencia puso fin a un ciclo de 14 años con el equipo, tras haber tenido su primera convocatoria en 2012 con Reinaldo Rueda como DT. Tras aquel entrenador, el delantero se mantuvo en las convocatorias de Gustavo Quinteros, Jorge Célico, Hernán Darío Gómez, Gustavo Alfaro, Félix Sánchez y Sebastián Beccacece. Aunque Jordy Cruyff también estuvo en aquel lapso, este no llegó a presentar ninguna lista.

Después de la Copa del Mundo, Valencia fichó por Boca Juniors de Argentina. Con el equipo xeneize lleva un gol en ocho compromisos.

Los convocados de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador

Arqueros:

Gonzalo Valle

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

Defensas:

Ángelo Preciado

Félix Torres

Fricio Caicedo

Jackson Porozo

José Hurtado

Leonardo Realpe

Pervis Estupiñán

Willian Pacho



Volantes

Alan Franco

Alan Minda

Anthony Valencia

Denil Castillo

Gonzalo Plata

Jeremy Sarmiento

Jordy Alcívar

Keny Arroyo

Nilson Angulo

Pedro Vite



Delanteros:

Jordy Caicedo

Juan Riquelme Angulo

Kevin Rodríguez

John Mercado

John Yeboah

Esparrin: Deinner Ordóñez