Moisés Caicedo queda fuera del Chelsea para enfrentar al Arsenal

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Moisés Caicedo quedó descartado del Chelsea para el partido ante Arsenal, este domingo 6 de septiembre de 2026, en el Emirates Stadium. El mediocampista ecuatoriano no fue incluido entre los suplentes para este importante clásico por la Premier League.

La ausencia del ecuatoriano genera expectativa debido a las molestias físicas que arrastra desde el inicio de la temporada. Caicedo había regresado ante Brighton, pero solamente permaneció 12 minutos en el campo antes de pedir el cambio por una molestia en la pierna derecha.

El que sí estará en el partido, aunque en el banco de suplentes, es el esmeraldeño Piero Hincapié del Arsenal.

Moisés Caicedo no estará con Chelsea ante Arsenal

El volante ya se había perdido los dos primeros partidos de la temporada por problemas físicos. Su regreso frente a Brighton terminó nuevamente con preocupación para Chelsea, aunque Xabi Alonso, entrenador del equipo, aseguró que, en principio, no se trataría de una nueva lesión ni de un agravamiento de la anterior.

Según explicó el técnico, Caicedo fue cauteloso y decidió abandonar el terreno de juego al no sentirse en buenas condiciones. Chelsea todavía no había emitido un parte médico oficial y tenía previsto evaluar al futbolista.

Finalmente, Caicedo quedó fuera de la convocatoria para el duelo contra Arsenal y ni siquiera ocupa un lugar en el banquillo de suplentes.

Piero Hincapié espera su oportunidad

La presencia ecuatoriana sí está en el banco del Arsenal. El defensor esmeraldeño Piero Hincapié fue incluido entre los suplentes y espera una oportunidad durante el encuentro.

Hincapié apenas suma nueve minutos esta temporada y continúa como alternativa del defensor italiano Riccardo Calafiori.

Arsenal y Chelsea llegan al derbi de Londres con puntaje perfecto después de las dos primeras jornadas de la Premier League. Ambos equipos permanecen invictos, por lo que el enfrentamiento representa un duelo clave.

El partido se disputará en el Emirates Stadium desde las 10:30.