Arsenal vs. Chelsea pone a Caicedo e Hincapié bajo la lupa

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El Arsenal vs. Chelsea será uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Premier League. El derbi londinense tendrá además atención ecuatoriana por las situaciones de Moisés Caicedo y Piero Hincapié, aunque todavía no está confirmado que ambos puedan coincidir en el Emirates Stadium.

El encuentro se disputará este domingo 6 de septiembre de 2026. Los dos equipos llegan con dos victorias consecutivas en el campeonato inglés.

¿Jugarán Moisés Caicedo y Piero Hincapié?

Moisés Caicedo continúa como duda en Chelsea debido a las molestias físicas que arrastra desde finales de agosto. El mediocampista ecuatoriano se perdió dos partidos y, cuando regresó ante Brighton, permaneció apenas 12 minutos en cancha antes de volver a sentir problemas físicos.

Xabi Alonso confirmó que Caicedo sería evaluado nuevamente durante el entrenamiento del sábado 5 de septiembre. El técnico español aseguró que no existe preocupación por su estado, aunque Chelsea no quiere apresurar su recuperación y tomará una decisión después de observar su evolución.

La situación de Piero Hincapié es diferente. El defensor ecuatoriano continúa esperando una oportunidad en el once titular del Arsenal.

Hincapié permaneció en el banco durante los 90 minutos en el triunfo 1-0 ante Aston Villa y apenas suma nueve minutos oficiales en la Premier League esta temporada. Riccardo Calafiori continúa como primera opción por el sector izquierdo.

El ecuatoriano, sin embargo, tiene como ventaja su capacidad para desempeñarse como defensor central y lateral izquierdo.

¿Cómo llegan Arsenal y Chelsea al partido?

Chelsea llega al derbi con dos victorias en sus primeras jornadas. El equipo dirigido por Xabi Alonso derrotó al Fulham como visitante y después superó al Brighton en Stamford Bridge.

Arsenal también ganó sus dos primeros compromisos y todavía no recibió goles. Los Gunners vencieron al Aston Villa por 1-0 con un tanto de Bukayo Saka.

El encuentro en el Emirates Stadium representa una nueva oportunidad para que Caicedo e Hincapié sumen protagonismo en la Premier League, aunque la participación de ambos dependerá de las decisiones de sus respectivos cuerpos técnicos.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Chelsea?

El encuentro Arsenal vs. Chelsea se disputará este domingo 6 de septiembre de 2026. Empezará a las 10:30.