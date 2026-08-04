¡Confirmado! Ecuador ya tiene rival para el debut del nuevo entrenador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este martes 4 de agosto el primer rival que tendrá la Selección de Ecuador en la próxima Fecha FIFA, una ventana internacional que también marcará el inicio del ciclo del nuevo director técnico de la Tricolor.

De acuerdo con el calendario internacional de la FIFA, la próxima Fecha FIFA se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período en el que Ecuador podrá disputar hasta cuatro encuentros amistosos. El primero de ellos ya quedó confirmado y será frente a Corea del Sur.

¿Cuándo y dónde jugará Ecuador?

La Selección de Ecuador enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 24 de septiembre de 2026, como parte de su gira de preparación por Asia.

El compromiso se disputará en el Suwon World Cup Stadium, conocido como Big Bird, ubicado en la ciudad de Suwon, y será el primer partido de la Tricolor durante esta ventana internacional.

La información la oficializó la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de sus canales oficiales.

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El próximo desafío ya está aquí.



🇪🇨🆚🇰🇷



Enfrentaremos a Corea del Sur para los amistosos de septiembre.



¡Nos vemos nuevamente en la cancha!



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El historial entre Ecuador y Corea del Sur

Las selecciones absolutas de Ecuador y Corea del Sur solo se han enfrentado en dos ocasiones, con un triunfo para cada equipo.

El primer duelo se disputó el 5 de junio de 1994, en Wakefield (Massachusetts, Estados Unidos), durante la preparación de Corea del Sur para el Mundial de Estados Unidos 1994.

En aquella ocasión, Ecuador se impuso 2-1, con goles de Carlos Vernaza e Ivo Ron, mientras que Hong Myung-bo descontó de penal para el conjunto asiático.

El antecedente más reciente se registró el 16 de mayo de 2010, en el Estadio Mundialista de Seúl, donde Corea del Sur ganó 2-0 gracias a los tantos de Lee Seung-ryul y Lee Chung-yong.

En ese encuentro, la selección ecuatoriana era dirigida por Sixto Vizuete, como preparación para la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

El debut del nuevo entrenador de Ecuador

El amistoso frente a Corea del Sur también marcará el estreno del nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, quien reemplazará a Sebastián Beccacece al frente de la Tricolor.

Aunque la FEF todavía no ha oficializado al nuevo seleccionador, el presidente del organismo, Francisco Egas, confirmó que el proceso de contratación ya está en marcha.

La expectativa es que el nuevo director técnico se anuncié durante la segunda quincena de agosto, con el objetivo de dirigir la Fecha FIFA de septiembre e iniciar la preparación rumbo a los próximos desafíos internacionales.