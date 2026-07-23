Zubeldía, Costas, Regragui… ¿quién será el DT de la Selección de Ecuador?

Tras la salida de Sebastián Beccacece como DT de la Selección de Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) valora la contratación de un nuevo entrenador. Aunque aún no han existido acercamientos con ningún entrenador, sí hay candidatos.

Luis Zubeldía y Gustavo Costas, entre las opciones para llegar a la Selección de Ecuador

Dentro de los nombres que se valoran para dirigir a la Selección de Ecuadorse encuentran Luis Zubeldía y Gustavo Costas. Fuentes cercanas a la FEF confirmaron a EL COMERCIO la valoración de tales nombres.

Pese a ello, se especificó que aún no existen técnicos descartados y esos, entre otros nombres, se mantienen. Se espera que durante la semana del 27 de julio se realice un primer corte dentro de la lista que se valora.

Dado que el ente rector del fútbol nacional permanece en proceso de evaluación, tampoco han existido contactos. A su vez, la recolección de datos e información de entrenadores se mantiene en el organismo.

¿Walid Regragui es opción para la Selección de Ecuador?

Uno de los nombres que ha sido vinculado con la Selección de Ecuador es el de Walid Regragui, exDT de Marruecos. Su nombre, sin embargo, fue relacionado en función de su interés por dirigir a la escuadra sudamericana.

El periodista Roberto Bonafont dio a conocer las intenciones del estratega. Este señaló que el agente del entrenador dio a conocer el deseo de su representado por llegar al banquillo de la Tri.

Pese a ello, este medio también pudo conocer -por las vías explicadas en el apartado previo- que no se ha planteado al técnico marroquí. Este estuvo como entrenador de su selección entre 2022 y 2026.

Luis Zubeldía y Gustavo Costas, dos nombres con experiencia en Ecuador

Luis Zubeldía y Gustavo Costas son dos técnicos con experiencia y pasado en Ecuador. El uno tuvo tres etapas con dos clubes y el otro solo contó con una.

En el caso de Zubeldía, este dirigió a Barcelona SC en el primer semestre de 2012 y a Liga de Quito entre 2014 y 2015 y 2022 y 2023. Con los albos logró un campeonato de Serie A y una Copa Sudamericana.

Gustavo Costas fue el reemplazante de Zubeldía en Barcelona SC en 2012, después de que este último se marchase a Racing de Argentina. Costas le dio a los toreros su primer título después de 15 años.

Entre su palmarés, Zubeldía también cuenta con una Taça Guanabara con Fluminense de Brasil. Costas, a su vez, agrega dos títulos en Perú, cuatro en Colombia, uno en Paraguay, un Copa Suruga Bank, una Sudamericana y una Recopa. En selecciones, el DT dirigió a Bolivia entre 2022 y 2023.