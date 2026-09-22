Ecuador vs. Corea del Sur con fecha, horario y canal para el debut de Marcelo Gallardo

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Marcelo Gallardo ultima detalles para su debut al frente de la Selección de Ecuador, en la que será su primera experiencia como seleccionador nacional tras un exitoso recorrido por tres clubes, donde cosechó 15 títulos desde 2011.

¿Cuándo juega Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará contra Corea del Sur el próximo jueves 24 de septiembre de 2026. Por la diferencia horaria entre ambos países (14 horas), el encuentro empezará a las 06:00 (hora de Ecuador).

¿Dónde juega Ecuador?

El encuentro entre Ecuador y Corea del Sur será en Suwon, ciudad que en 2002 acogió cuatro partidos de la Copa del Mundo (tres de la fase de grupos y uno de los octavos de final) organizada en conjunto con Japón.

Estados Unidos 3-2 Portugal por el Grupo D, Senegal 3-3 Uruguay por el A, Costa Rica 2-5 Brasil por el C y España 1-1 Irlanda (3-2 a favor de los españoles en penales) fueron los juegos disputados en ese escenario con capacidad para más de 42 000 espectadores.

¿Dónde ver a la Selección de Ecuador?

Hasta antes del Mundial 2026, los partidos de la Selección de Ecuador se veían en la modalidad pague por ver. Para este juego ante los coreanos se anunció que el combinado tricolor será transmitido en señal abierta.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Tri, finalizado el compromiso ante Corea del Sur, armará sus maletas para viajar a Yokohama, donde tiene un compromiso pactado con Japón como parte de la Copa Kirin, torneo que disputó por primera vez en 1995.

El cruce ante los japoneses está programado para el jueves 1 de octubre. El 5 del mismo mes se enfrentará a Nueva Zelanda o Panamá en Tokio por la final o el tercer lugar del referido torneo amistoso.

Gallardo no contará con Enner Valencia

Marcelo Gallardo citó a 26 jugadores para esta gira por Asia sin la presencia de Enner Valencia, quien, tras la eliminación de Ecuador del último Mundial a manos de México en el Estadio Azteca, anunció que su ciclo había terminado.

‘Superman’ vistió la camiseta amarilla de la Tri en 109 partidos entre 2012 y 2026. En ese lapso fue dirigido por Reinaldo Rueda, Sixto Vizuete, Gustavo Quinteros, Jorge Célico, Hernán Darío Gómez, Gustavo Alfaro, Félix Sánchez y Sebastián Beccacece.

Anotó 49 goles con los que lidera la estadística del máximo goleador del combinado nacional, superando a leyendas como Agustín Delgado (31) y Eduardo Hurtado (26), los otros atacantes que dejaron su huella en los arcos rivales.

Para esta gira, el ‘Muñeco’ citó como delanteros a Jordy Caicedo (Huracán), Juan Riquelme Angulo (Sunderland) y Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise), aunque este último no viajó por una lesión.

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