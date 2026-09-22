Ecuador define qué hará con las bajas de Plata y Rodríguez para la gira

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las bajas de Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez abrieron una interrogante a solo dos días del estreno de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador. Con los dos atacantes descartados por problemas musculares, el cuerpo técnico debía resolver si incorporaba nuevos futbolistas o afrontaba la gira por Asia con las alternativas que ya viajaron.

La situación también puso sobre la mesa nombres que no estuvieron en la primera convocatoria, como Michael Estrada, Leonardo Campana, Allen Obando o Djorkaeff Reasco. Sin embargo, la planificación de la Tricolor tomó otro rumbo mientras la delegación completa su concentración en Corea del Sur.

Ecuador toma una decisión por Plata y Rodríguez para la Selección de Gallardo

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se informó a EL COMERCIO este martes 22 de septiembre de 2026 que no habrá nuevos convocados para la gira por Asia. Es decir, Gallardo afrontará sus primeros partidos como seleccionador con el grupo disponible después de las bajas de Plata y Rodríguez.

La decisión descarta que se realicen llamados de emergencia para completar los espacios que quedaron abiertos. El entrenador deberá reorganizar principalmente su frente ofensivo con los futbolistas que ya forman parte de la concentración.

La nómina original estuvo conformada por 26 jugadores. Con las dos ausencias, el cuerpo técnico conserva distintas variantes en ataque, aunque pierde futbolistas con características diferentes: Plata puede desenvolverse principalmente desde los costados, mientras Rodríguez representa una alternativa como delantero.

Para ocupar posiciones exteriores, Gallardo cuenta con jugadores como Nilson Angulo, Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, Alan Minda, John Mercado y Anthony Valencia. En el centro del ataque permanecen Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo como alternativas de la convocatoria inicial.

¿Qué pasó con Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez?

La FEF confirmó este martes que ambos futbolistas permanecerán en sus respectivos clubes para continuar sus procesos de recuperación.

En el caso de Gonzalo Plata, el departamento médico de Flamengo reportó una lesión muscular funcional. El extremo había presentado molestias en la parte posterior del muslo derecho durante el triunfo 2-1 del equipo brasileño frente a Red Bull Bragantino.

Kevin Rodríguez, jugador del Union Saint-Gilloise de Bélgica, presenta una lesión muscular del isquiotibial clasificada como BAMIC 2B. Los dos futbolistas continuarán con los planes de fisioterapia establecidos por sus clubes.

La situación de la delegación había comenzado a tomar forma un día antes. EL COMERCIO publicó el 21 de septiembre que los primeros convocados ya se encontraban concentrados en Corea del Sur, mientras se esperaba la llegada del resto del plantel. Entre los primeros en incorporarse estuvieron John Yeboah, Moisés Ramírez, Denil Castillo, Deinner Ordóñez, Pedro Vite y Jeremy Sarmiento.

Snayder Porozo y Daniel Mejía fueron llamados a la Sub-20

Otra novedad se produce con Snayder Porozo y Daniel Mejía. La FEF informó a este Medio que los dos futbolistas fueron convocados para integrar la Selección de Ecuador Sub-20.

La presencia de ambos en el combinado juvenil permite aclarar también su situación frente a las bajas de la Selección absoluta. Porozo y Mejía permanecerán vinculados al proceso de la Sub-20 y no serán incorporados al grupo de Gallardo para completar la nómina de la gira asiática.

La decisión permite mantener separados los dos procesos de selecciones nacionales. Mientras la categoría juvenil continúa con su planificación y suma a Porozo y Mejía, la absoluta seguirá adelante con el plantel disponible.

Gallardo afrontará su estreno con una nómina reducida

El ajuste se produce prácticamente sobre la hora. Ecuador enfrentará a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, en Suwon, en el primer partido de Gallardo al frente de la Tricolor.

Después del encuentro, la delegación viajará a Japón para continuar con su calendario internacional. Para el nuevo entrenador, estos partidos representan el primer contacto competitivo con el plantel después de asumir el cargo.

Preguntas frecuentes sobre la decisión de Ecuador tras las bajas de Plata y Rodríguez:

❓ ¿Ecuador convocará reemplazos para Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez? No. La FEF confirmó que no habrá nuevos convocados para la gira por Asia.

Marcelo Gallardo afrontará sus primeros partidos con los futbolistas que permanecen disponibles de la lista original de 26 jugadores, después de las dos bajas por problemas musculares. ❓ ¿Quiénes pueden reemplazar a Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez dentro de la convocatoria? Gallardo deberá recurrir a las alternativas ofensivas que ya están en el grupo.

Para los costados dispone de Nilson Angulo, Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, Alan Minda, John Mercado y Anthony Valencia. Como alternativas en el centro del ataque permanecen Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo. ❓ ¿Qué lesiones tienen Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez? Ambos presentan problemas musculares y continuarán su recuperación en sus clubes.

Flamengo reportó una lesión muscular funcional de Plata, quien había sentido molestias en la parte posterior del muslo derecho. Rodríguez presenta una lesión del isquiotibial clasificada como BAMIC 2B. ❓ ¿Snayder Porozo y Daniel Mejía serán convocados por Marcelo Gallardo? No. Porozo y Mejía fueron llamados a la Selección de Ecuador Sub-20.

La FEF confirmó que ambos permanecerán vinculados al proceso juvenil y no se incorporarán a la Selección absoluta para cubrir las bajas de Plata y Rodríguez. ❓ ¿Cuándo será el debut de Marcelo Gallardo con Ecuador? Gallardo debutará ante Corea del Sur el jueves 24 de septiembre de 2026.

El encuentro se disputará en Suwon y será el primer partido del entrenador argentino al frente de la Tricolor. Posteriormente, la delegación viajará a Japón para continuar su calendario internacional.

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