Ecuador reúne a sus primeros convocados de la Selección de Gallardo

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador comenzó este lunes 21 de septiembre de 2026 a reunir a sus primeros convocados para la gira por Asia, que marcará el estreno de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tricolor. La concentración se desarrolla en Corea del Sur, donde el combinado nacional disputará el primero de sus tres partidos programados para esta fecha FIFA.

De acuerdo con información de la FEF, al primer grupo se sumaron John Yeboah, Moisés Ramírez, Denil Castillo, Deinner Ordóñez, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Félix Torres, Juan Riquelme Angulo, Nilson Angulo, Alan Franco y Jeremy Sarmiento. La llegada del plantel continuará este martes 22 de septiembre, cuando está previsto que se incorporen más futbolistas llamados por el cuerpo técnico.

Ecuador suma convocados a la Selección de Gallardo para su estreno

La conformación progresiva del grupo responde, entre otros factores, a que los futbolistas llegan desde clubes de diferentes países. La nómina de Gallardo incluye jugadores que militan en ligas de Brasil, Inglaterra, Italia, México, Portugal, Francia, Bélgica, Grecia, Chequia y Dinamarca, además del fútbol ecuatoriano.

Entre quienes ya se incorporaron aparece Juan Riquelme Angulo, una de las novedades del llamado. El delantero, de 18 años, recibió su primera convocatoria a la selección absoluta después de su irrupción en Independiente del Valle y su posterior llegada al Sunderland de Inglaterra. Deinner Ordóñez, en cambio, fue integrado como sparring, una apuesta que permite al cuerpo técnico observarlo dentro de la dinámica de la selección mayor.

También está Jeremy Sarmiento, cuyo regreso amplía las alternativas ofensivas para el inicio del nuevo proceso. El jugador del Middlesbrough no había formado parte de las convocatorias más recientes del anterior cuerpo técnico y vuelve a la Tricolor en la primera nómina de Gallardo.

La primera lista abre el ciclo de Marcelo Gallardo

La convocatoria mantiene una parte importante de la base que participó en el Mundial 2026, pero también abre espacio para jugadores que buscan consolidarse en el nuevo proceso. Entre las principales ausencias están Moisés Caicedo y Joel Ordóñez, quienes atraviesan procesos de recuperación por lesiones, mientras Piero Hincapié tampoco integra esta nómina.

Este Medio detalló el 21 de septiembre que la primera convocatoria de Marcelo Gallardo fue diseñada para la gira asiática, que incluye el amistoso frente a Corea del Sur y posteriormente la participación de Ecuador en la Copa Kirin, en Japón. La lista supone el primer grupo sobre el que trabajará el entrenador argentino después de asumir el cargo.

La concentración también representa el primer contacto de Gallardo con buena parte de sus jugadores dentro de una cancha de entrenamiento. Durante su presentación, el técnico adelantó que su punto de partida sería respetar buena parte de la base mundialista y, paralelamente, ampliar el seguimiento de futbolistas que actúan dentro y fuera del país.

¿Cuándo juega Ecuador contra Corea del Sur?

El primer examen llegará rápidamente. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre en Suwon, desde las 06:00, hora ecuatoriana. Será el debut oficial de Marcelo Gallardo en el banquillo de la Tricolor.

Después, la delegación viajará a Japón para disputar la Copa Kirin. El siguiente compromiso será frente al seleccionado japonés el 1 de octubre, en Yokohama, desde las 05:10 de Ecuador. El tercer encuentro está previsto para el 5 de octubre, cuando la Tricolor enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo de los resultados del torneo.

Con los primeros futbolistas ya concentrados, el cronograma de la FEF continuará este martes con nuevas incorporaciones. Una vez completado el grupo, Gallardo tendrá pocos días de trabajo antes de su primera prueba al frente de Ecuador.

Preguntas frecuentes sobre la concentración de Ecuador para la gira por Asia:

❓ ¿Qué jugadores ya se incorporaron a la Selección de Ecuador? La FEF informó que 11 futbolistas ya se sumaron a la concentración en Corea del Sur.

El primer grupo está integrado por John Yeboah, Moisés Ramírez, Denil Castillo, Deinner Ordóñez, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Félix Torres, Juan Riquelme Angulo, Nilson Angulo, Alan Franco y Jeremy Sarmiento. Más convocados llegarán este martes 22 de septiembre. ❓ ¿Quiénes son las principales novedades de la primera convocatoria de Marcelo Gallardo? Entre las novedades aparecen Juan Riquelme Angulo y Deinner Ordóñez.

Angulo, delantero de 18 años, recibió su primera convocatoria a la selección absoluta, mientras que Ordóñez fue integrado como sparring para ser observado dentro de la dinámica de la Tricolor. ❓ ¿Qué jugadores importantes están ausentes de esta convocatoria? Entre las principales ausencias están Moisés Caicedo, Joel Ordóñez y Piero Hincapié.

Caicedo y Ordóñez atraviesan procesos de recuperación por lesiones, según la nota. Hincapié tampoco forma parte de esta primera nómina de Gallardo. ❓ ¿Cuándo juega Ecuador contra Corea del Sur? Ecuador enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre, a las 06:00 de Ecuador.

El amistoso se disputará en Suwon y marcará el debut de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador. ❓ ¿Qué partidos disputará Ecuador después de enfrentar a Corea del Sur? Respuesta breve:

La Tricolor viajará a Japón para disputar la Copa Kirin.

Ecuador jugará contra Japón el 1 de octubre, a las 05:10 de Ecuador, en Yokohama. El 5 de octubre tendrá un tercer encuentro frente a Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo de los resultados del torneo.

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