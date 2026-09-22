Ecuador pierde a Plata y Rodríguez y abre la puerta a sus reemplazos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador tendrá que rearmar su ataque antes de comenzar la gira por Asia. Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez fueron desafectados de la primera convocatoria de Marcelo Gallardo por lesiones musculares y no se incorporarán a la delegación para esta Fecha FIFA. La decisión deja dos espacios abiertos y una pregunta inmediata: ¿quiénes pueden ocupar sus lugares?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este martes 22 de septiembre de 2026 que ambos permanecerán en sus clubes para continuar con sus respectivos procesos de fisioterapia. Hasta el momento, la Federación no ha anunciado nuevas convocatorias para sustituirlos, por lo que las primeras soluciones para Gallardo están dentro de la propia nómina.

Ecuador pierde a Plata y Rodríguez y Gallardo busca opciones en la Selección

Las bajas afectan dos zonas diferentes del frente ofensivo. Plata puede desenvolverse por los costados, desde donde aporta velocidad, uno contra uno y capacidad para atacar hacia el área. Rodríguez, en cambio, fue incluido por la propia FEF entre los delanteros de la convocatoria, junto con Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo.

La situación de Plata ya había generado preocupación. El jugador presentó una molestia en la parte posterior del muslo derecho durante el triunfo 2-1 de Flamengo sobre Red Bull Bragantino, el domingo 20 de septiembre, y salió del campo en los minutos finales.

Un día después, el 21 de septiembre, EL COMERCIO detalló que el ecuatoriano estaba bajo evaluación médica y que su incorporación a la Tri dependía de su evolución. El nuevo parte de la FEF despejó esa incógnita: según el informe remitido por Flamengo, presenta una lesión muscular funcional y no viajará con la Selección.

En el caso de Kevin Rodríguez, los estudios realizados por su club determinaron una lesión muscular del isquiotibial clasificada como BAMIC 2B. El comunicado de la Federación no establece un tiempo de recuperación para ninguno de los dos futbolistas.

¿Quién puede reemplazar a Gonzalo Plata?

Si Gallardo decide resolver las bajas con los jugadores que ya convocó, cuenta con varias alternativas para ocupar los espacios exteriores. Nilson Angulo, Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, Alan Minda, John Mercado y Anthony Valencia forman parte de una nómina con diferentes perfiles para jugar por las bandas.

La amplitud de opciones le permite al entrenador reorganizar el frente ofensivo sin necesidad de buscar un sustituto con características idénticas a las de Plata. Nilson Angulo, Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo, por ejemplo, pueden partir desde posiciones exteriores, mientras que la estructura que elija Gallardo determinará quién ocupa el espacio que deja el jugador de Flamengo.

También aparece Anthony Valencia, compañero de Plata en Flamengo. El atacante atraviesa un proceso de adaptación en el club brasileño y ha tenido pocos minutos, pero su convocatoria le ofrece a Gallardo otro perfil para las bandas.

Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo aparecen como opciones

La ausencia de Kevin Rodríguez abre una disputa más específica. En la lista, la FEF ubicó como delanteros a Rodríguez, Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo. Con la baja del primero, estos dos últimos quedan como las alternativas naturales dentro del grupo para ocupar la referencia ofensiva.

La presencia de Juan Riquelme Angulo también forma parte de las novedades en la primera convocatoria de Gallardo. El delantero integra una lista en la que también aparecen jóvenes como Keny Arroyo, Nilson Angulo y Anthony Valencia, lo que amplía las variantes que tendrá el entrenador durante los compromisos en Asia.

Eso no significa que Caicedo o Angulo sean reemplazos confirmados de Rodríguez, ni que alguno de los extremos vaya a asumir automáticamente el puesto de Plata. La decisión dependerá de la estructura que utilice el entrenador y de lo que observe durante los entrenamientos.

Gallardo deberá ajustar su primer equipo con Ecuador

Las bajas llegan apenas dos días antes del estreno de Gallardo. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre en Suwon y posteriormente viajará a Japón para disputar la Copa Kirin. El 1 de octubre jugará contra el combinado japonés y el 5 cerrará la gira ante Panamá o Nueva Zelanda, según los resultados del torneo.

El entrenador había convocado a 26 futbolistas para estos encuentros. Ahora deberá decidir si cubre las ausencias con nuevas llamadas o aprovecha la amplitud ofensiva de la lista original. Por el momento, la FEF no ha comunicado sustitutos para Plata y Rodríguez, quienes permanecerán en sus clubes para continuar con sus respectivos procesos de fisioterapia.

Preguntas frecuentes sobre las bajas de Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez en Ecuador:

❓ ¿Por qué Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez fueron desafectados de la Selección? Ambos jugadores quedaron fuera de la convocatoria por lesiones musculares.

La FEF confirmó este martes 22 de septiembre que los dos permanecerán en sus respectivos clubes para continuar sus procesos de fisioterapia y no participarán en la gira de Ecuador por Asia. ❓ ¿Qué lesión tiene Gonzalo Plata? Plata presenta una lesión muscular funcional, según el informe remitido por Flamengo.

El atacante había sentido una molestia en la parte posterior del muslo derecho durante el partido ante Red Bull Bragantino. La FEF confirmó posteriormente que no viajará con la Tricolor. ❓ ¿Qué lesión tiene Kevin Rodríguez? Rodríguez presenta una lesión muscular del isquiotibial clasificada como BAMIC 2B.

Los estudios fueron realizados por su club. El comunicado de la Federación no establece cuánto tiempo necesitará el delantero para recuperarse. ❓ ¿Quiénes pueden reemplazar a Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez? Gallardo cuenta con varias alternativas dentro de la propia convocatoria, aunque ninguna ha sido confirmada como reemplazo directo.

Para las bandas aparecen Nilson Angulo, Jeremy Sarmiento, Keny Arroyo, Alan Minda, John Mercado y Anthony Valencia. Para ocupar posiciones de delantero, Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo son las principales alternativas mencionadas en la nómina. ❓ ¿Ecuador convocará a nuevos jugadores para reemplazar a Plata y Rodríguez? Por ahora, la FEF no ha anunciado nuevos convocados.

Gallardo deberá decidir si realiza nuevas llamadas o reorganiza el ataque con los futbolistas disponibles. Ecuador debutará ante Corea del Sur el 24 de septiembre y posteriormente disputará la Copa Kirin en Japón.

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