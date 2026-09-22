Michael Estrada encabeza las opciones para cubrir las bajas de Ecuador

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dos bajas abrieron la posibilidad de nuevos nombres en la primera convocatoria de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador. Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez quedaron fuera de la gira por Asia debido a lesiones musculares y, aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no anunció reemplazos, existe un grupo de jugadores que podría entrar en consideración.

La decisión dependerá de Gallardo. El entrenador puede viajar con una nómina reducida, reorganizar el ataque con los convocados disponibles o llamar a futbolistas que quedaron fuera de su primera lista. En ese último escenario aparecen delanteros y extremos con distintos presentes, desde Michael Estrada hasta jugadores que actúan en el exterior.

Estrada aparece entre las opciones tras las bajas de Plata y Rodríguez en Ecuador

Michael Estrada reúne uno de los argumentos más fuertes por actualidad. El delantero de Liga de Quito acumula 13 goles en 2026: seis en el campeonato ecuatoriano, cuatro en la Copa Libertadores y tres en la Copa Ecuador. También registra tres asistencias.

Su perfil lo acerca principalmente al espacio que deja Kevin Rodríguez, pues ambos pueden actuar como referencia ofensiva. Estrada, además, tiene recorrido con la Tricolor y fue el máximo anotador de Ecuador durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Su ausencia ya había generado atención antes de conocerse las dos bajas. EL COMERCIO publicó el 21 de septiembre de 2026 que Estrada se acerca a los 42 meses sin jugar con la Selección, pese a su producción ofensiva con Liga durante esta temporada.

Leonardo Campana y Allen Obando ofrecen alternativas desde el exterior

Fuera del país también existen opciones. Leonardo Campana, delantero del New England Revolution, tiene experiencia reciente con la Selección y conoce el puesto que deja vacante Rodríguez. Su presencia permitiría incorporar un atacante acostumbrado a desempeñarse como referencia dentro del área.

Campana, además, llega con actividad en la MLS y marcó ante Toronto a inicios de septiembre. Su nombre forma parte del universo reciente de futbolistas considerados por Ecuador, aunque no ingresó en la primera nómina de Gallardo.

Otra posibilidad es Allen Obando. El delantero de 20 años juega cedido en el Nacional de Portugal, donde ha disputado cinco partidos y suma 170 minutos durante la temporada 2026-2027. Su último encuentro fue el 19 de septiembre ante Famalicão, cuando completó los 90 minutos.

Obando todavía busca consolidarse en Europa y no registra goles en la actual liga portuguesa, pero su condición de delantero centro y sus antecedentes en las selecciones ecuatorianas lo convierten en otra alternativa disponible si el cuerpo técnico pretende sumar juventud.

Djorkaeff Reasco también tiene argumentos en el campeonato ecuatoriano

Djorkaeff Reasco aporta otra opción para el centro del ataque. El delantero de Independiente del Valle registra 12 goles y cuatro asistencias en 32 partidos durante 2026, considerando el campeonato ecuatoriano y la Libertadores.

Su presente incluye un doblete frente a Macará a inicios de septiembre y un gol contra Flamengo en el Maracaná, por los cuartos de final de la Libertadores. Es, además, un futbolista que ya conoce el entorno de la Selección.

Janner Corozo y Kendry Páez ofrecen perfiles distintos

Para cubrir específicamente la ausencia de Plata, Janner Corozo representa una alternativa diferente a los delanteros anteriores. El jugador de Liga de Quito puede partir desde los costados y viene teniendo participación en el campeonato ecuatoriano y la Libertadores.

También está Kendry Páez, aunque su situación requiere otra lectura. El futbolista pertenece al Chelsea y actualmente suma minutos con el equipo sub-21. El 19 de septiembre disputó 27 minutos ante Fulham, después de haber participado también contra Arsenal y de registrar una asistencia frente al Wycombe Wanderers.

Páez no es un sustituto natural de Rodríguez y tampoco replica exactamente las características de Plata, pero puede ofrecer variantes como mediocampista ofensivo si Gallardo decide modificar la estructura del equipo.

Por ahora, Estrada, Campana, Obando, Reasco, Corozo y Páez son únicamente alternativas disponibles y no reemplazos confirmados. La FEF no ha comunicado nuevas incorporaciones después de desafectar a Plata y Rodríguez.

El margen, además, es corto. Ecuador enfrentará a Corea del Sur este 24 de septiembre antes de continuar su gira en Japón. Cualquier convocatoria adicional supondría incorporar al futbolista prácticamente sobre la marcha al primer trabajo de Gallardo con la Tricolor.

Preguntas frecuentes sobre los posibles reemplazos de Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez:

❓ ¿Ecuador ya convocó reemplazos para Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez? No. La FEF todavía no ha anunciado nuevos convocados para ocupar sus lugares.

Marcelo Gallardo puede continuar la gira con una nómina reducida, reorganizar el ataque con los jugadores disponibles o realizar nuevas convocatorias antes de los partidos en Asia. ❓ ¿Michael Estrada podría reemplazar a Kevin Rodríguez? Estrada aparece como una de las alternativas disponibles, pero su convocatoria no está confirmada.

El delantero de Liga de Quito suma 13 goles en 2026: seis en el campeonato ecuatoriano, cuatro en la Copa Libertadores y tres en la Copa Ecuador. También registra tres asistencias y tiene experiencia previa con la Tricolor. ❓ ¿Qué otros delanteros podrían ser considerados por Marcelo Gallardo? Leonardo Campana, Allen Obando y Djorkaeff Reasco aparecen entre las opciones mencionadas.

Campana juega en New England Revolution; Obando milita en el Nacional de Portugal; y Reasco acumula 12 goles y cuatro asistencias con Independiente del Valle durante 2026. ❓ ¿Quién podría ocupar el espacio que deja Gonzalo Plata? Janner Corozo aparece como una alternativa por su capacidad para jugar desde los costados.

El futbolista de Liga de Quito tiene participación en el campeonato ecuatoriano y la Copa Libertadores. Kendry Páez también podría ofrecer una variante ofensiva, aunque con características diferentes a las de Plata. ❓ ¿Hasta cuándo tiene Gallardo para decidir si llama a nuevos jugadores? El margen es reducido porque Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre de 2026.

Cualquier incorporación adicional tendría que sumarse prácticamente sobre la marcha a la concentración. Después del partido en Corea del Sur, Ecuador continuará su gira en Japón.

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