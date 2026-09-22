La Selección de Ecuador supera a Corea del Sur en ranking y valor de mercado

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador se enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre de 2026. El encuentro marcará el estreno de Marcelo Gallardo como entrenador del combinado tricolor, el cual llega respaldado por un mejor ranking FIFA y una mayor cotización en el mercado.

La Selección de Ecuador supera a Corea del Sur en el ranking

La Selección de Ecuador empezará la era de Marcelo Gallardo con la puesta en escena de tres partidos amistosos por Asia. El primero de ellos será ante el combinado de Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Suwon.

El último duelo de Ecuador antes de enfrentar a los asiáticos fue el martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante México en el Estadio Azteca, en el que cayeron 2-0, marcando su eliminación y el cierre del ciclo de Sebastián Beccacece.

Por su parte, los coreanos se marcharon rápidamente del torneo el miércoles 24 al ser eliminados en la fase de grupos tras caer por 1-0 ante Sudáfrica (Thapelo Maseko) en el Estadio de Monterrey, poniendo fin de la era de Hong Myung-bo.

Este duelo dará inicio a las eras de Marcelo Gallardo, sin experiencia en una selección nacional, y Robert Moreno, que en 2019 estuvo al mando de España en seis encuentros antes de seguir con su carrera en el AS Monaco, Granada y PFC Sochi.

Con estos antecedentes, la Tri ocupa el puesto 25 del ranking de selecciones de la FIFA actualizado el lunes 20 de julio, mientras que los ‘Diablos Rojos’ se ubican en la casilla 32, siete puestos por debajo del conjunto tricolor.

Ecuador tiene un mejor valor de mercado

Transfermarkt detalla que Ecuador tiene un valor de mercado hasta este martes 22 de septiembre de 204,6 millones de dólares, sin contar con los 209 que aportan los lesionados Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.

Corea del Sur está valorada en 167,8, teniendo como estandartes a Kang-in Lee del Atlético de Madrid (32 millones), Min-jae Kim del Bayern Múnich (2,9) y Heung-min Son de Los Ángeles FC (17,1).

Ecuador y Corea del Sur se enfrentarán el jueves 24 de septiembre en Suwon desde las 06:00. El partido será transmitido en señal abierta por dos canales de televisión, dejando atrás la modalidad del pague por ver instaurada hasta antes de la reciente Copa del Mundo.

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