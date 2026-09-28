La Selección de Ecuador prepara algo distinto para enfrentar a Japón

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador continúa su gira por Asia con la mirada puesta en Japón. Después de un estreno adverso para Marcelo Gallardo, la Tricolor afrontará su segunda prueba del nuevo ciclo con la necesidad de mostrar una respuesta futbolística y con una particularidad que también se verá desde la indumentaria.

El encuentro será el jueves 1 de octubre de 2026 en el Estadio Internacional de Yokohama. El partido arrancará a las 05:10, hora ecuatoriana, y llegará exactamente una semana después de la derrota 3-0 frente a Corea del Sur, que marcó el debut de Gallardo como seleccionador nacional.

Ecuador y Japón tendrán una camiseta especial para la Selección

La principal novedad estará en la indumentaria. Frente a Japón, la Selección dejará atrás el blanco utilizado contra Corea del Sur y volverá al tradicional amarillo, aunque esta vez con una camiseta de edición limitada creada específicamente para la gira por territorio asiático.

El diseño tendrá como protagonistas una grulla y un cóndor. La primera es una figura estrechamente relacionada con la cultura de Japón, mientras que el cóndor representa a Ecuador y forma parte del escudo de armas del país. La propuesta busca reunir elementos de ambas naciones en la indumentaria que utilizarán los jugadores durante el compromiso.

No será la primera pieza especial de esta gira. En Suwon, Ecuador utilizó una camiseta blanca con detalles azules y una composición gráfica protagonizada por un tigre y un cóndor. Para el encuentro en Yokohama, el concepto se mantendrá, pero cambiarán tanto el color principal como uno de los elementos representativos.

El uniforme amarillo permitirá, además, recuperar una imagen mucho más asociada históricamente con la Tricolor después de que el blanco acompañara el primer encuentro de este recorrido por Asia.

El blanco acompañó el primer golpe de la era Gallardo

La camiseta blanca quedó ligada al estreno de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador. El jueves 24 de septiembre, la Selección perdió 3-0 ante Corea del Sur en Suwon, después de sostener el empate durante toda la primera mitad. Los tres goles surcoreanos llegaron después del descanso.

El partido también terminó con una marca que Ecuador había logrado sostener durante más de tres años. La Tricolor no recibía tres goles en un mismo encuentro desde marzo de 2023, cuando perdió 3-1 ante Australia en el debut de Félix Sánchez Bas.

Después del compromiso, Gallardo reconoció que el resultado no correspondía al estreno que esperaba y explicó que las intenciones del equipo pudieron sostenerse durante una mitad. El entrenador también señaló al desgaste acumulado por el viaje y al reducido tiempo de descanso como factores que incidieron en el rendimiento.

El escenario ya había sido abordado por este Medio el 24 de septiembre de 2026. Tras el 3-0, Gallardo pidió calma y sostuvo que el nuevo proceso apenas empieza, en medio de un calendario que obliga a la Selección a pasar rápidamente de la derrota en Corea del Sur al siguiente desafío en territorio japonés.

Japón será la siguiente medida para el nuevo Ecuador

El encuentro frente a Japón tendrá un peso que va más allá de la camiseta. Será la segunda oportunidad de Gallardo para observar a sus jugadores en competencia y comenzar a introducir ajustes después de lo ocurrido en Suwon.

La diferencia estará también en el rival. Japón será local y el encuentro se desarrollará en el Estadio Internacional de Yokohama, dentro de una gira en la que el cuerpo técnico ecuatoriano busca aprovechar cada partido para evaluar alternativas y avanzar en la construcción de su nuevo equipo.

Para la afición ecuatoriana, el horario volverá a exigir madrugar. El balón comenzará a rodar a las 05:10 del jueves 1 de octubre, por lo que el segundo partido de la era Gallardo podrá seguirse desde primeras horas de la mañana en Ecuador.

Después de enfrentar a Japón, la gira todavía tendrá una parada más. Ecuador jugará nuevamente el lunes 5 de octubre en Tokio, con lo que cerrará esta primera ventana internacional bajo la conducción del entrenador argentino.

El amarillo regresará en Yokohama, pero la atención estará también sobre la respuesta deportiva de una Selección que tendrá pocos días para corregir lo ocurrido en su primer partido y mostrar los primeros cambios de su nuevo proceso.

Preguntas frecuentes sobre Ecuador vs. Japón y la camiseta especial de la Tri:

❓ ¿Qué camiseta utilizará Ecuador contra Japón? Ecuador jugará con una camiseta amarilla de edición limitada diseñada especialmente para la gira por Asia.

La indumentaria tendrá como protagonistas una grulla, vinculada con la cultura japonesa, y un cóndor, símbolo asociado con Ecuador. La Tri dejará así el uniforme blanco utilizado frente a Corea del Sur. ❓ ¿Qué significado tiene el diseño de la camiseta de Ecuador ante Japón? El diseño busca integrar elementos representativos de Ecuador y Japón.

La grulla representa el componente japonés de la propuesta y el cóndor el ecuatoriano. En el partido anterior, la camiseta especial utilizó un concepto similar con un tigre y un cóndor. ❓ ¿Cuándo y a qué hora juega Ecuador contra Japón? El partido será el jueves 1 de octubre de 2026, a las 05:10 de Ecuador.

El encuentro se disputará en el Estadio Internacional de Yokohama y será el segundo partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección. ❓ ¿Cómo llega Ecuador al partido frente a Japón? La Tri llega después de perder 3-0 contra Corea del Sur.

Ecuador sostuvo el 0-0 durante el primer tiempo en Suwon, pero recibió los tres goles después del descanso. Gallardo tendrá ahora más días de trabajo para introducir ajustes antes de enfrentar a Japón. ❓ ¿Cuándo volverá a jugar Ecuador después de enfrentar a Japón? La Selección volverá a jugar el lunes 5 de octubre en Tokio.

Será el tercer y último compromiso de esta primera gira asiática bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

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