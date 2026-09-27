La Selección de Ecuador tiene fecha para viajar a Japón

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador sigue sumando sesiones de entrenamiento previo a lo que serán sus dos siguientes partidos amistosos en su gira por Asia, pactados para el jueves 1 y lunes 5 de octubre de 2026 como parte de la Copa Kirin.

La Selección de Ecuador prepara maletas

La Selección de Ecuador abandonará Corea del Sur este lunes 28 de septiembre cuando tome rumbo hacia Japón, donde tendrá dos partidos amistosos más al mando del argentino Marcelo Gallardo en esta extensa fecha FIFA.

El primer duelo será ante Japón el jueves 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama, escenario de grata recordación para los hinchas ecuatorianos porque en el Mundial de Corea-Japón 2002 la ‘Tri’ derrotó a Croacia por 1-0 con un gol de Edison Méndez.

Otro grato recuerdo lo protagonizó en 2008 Liga de Quito cuando disputó ante el Manchester United la final del Mundial de Clubes. Los ingleses se quedaron ajustadamente con el título por el tanto de Wayne Rooney.

Ese escenario, que en ese mismo 2002 vio proclamarse a Brasil como campeón del mundo ante Alemania con el doblete de Ronaldo Nazário, será el que acoja este duelo amistoso entre ecuatorianos y japoneses.

El lunes 5, la tricolor se enfrentará a Nueva Zelanda o Japón por el título o el tercer lugar de la Copa Kirin. El escenario escogido fue el Estadio Nacional de Tokio, que también le saca una sonrisa a los seguidores de LDU.

En ese mismo 2008 se impusieron 2-0 a Pachuca en las semifinales del Mundial de Clubes. El ariete argentino Claudio Bieler y el mediocampista nacional Luis Bolaños fueron los goleadores de la noche.

Jhon Mercado sueña con su primer gol

Jhon Mercado señaló el sábado 26 de septiembre, tras un entrenamiento en Corea del Sur, que “hay que disfrutar de la experiencia del entrenador Gallardo, adaptarse al esquema que él quiere y hacer las cosas de la mejor manera”.

El atacante, de 24 años, del Sparta Praga de República Checa, resaltó la oportunidad para ser parte del nuevo proceso emprendido por el ‘Muñeco’ la semana pasada, por lo que, dijo, “hay que disfrutar de este momento y hacer bien las cosas para seguir estando en el equipo”.

Aseguró que, junto a sus compañeros, están “disfrutando de los primeros entrenamientos”, porque “se trata de una linda oportunidad” para adaptarse como equipo y para que el nuevo entrenador se pueda adaptar al grupo.

Uno de los sueños del atacante será convertir su primer gol con Ecuador, tal como lo hace con el Sparta Praga, con el que marcó este año cuatro tantos en la Liga de República Checa y uno en la UEFA Europa League.

*Con información de EFE.

Te recomendamos: