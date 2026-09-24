El debut de Marcelo Gallardo arranca con bajas calificaciones en Ecuador

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador perdió aparatosamente 3-0 ante Corea del Sur este jueves 24 de septiembre de 2026 en Suwon en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador tricolor. Las calificaciones de los jugadores nacionales evidencian el porqué del resultado.

Las calificaciones de Ecuador vs. Corea del Sur

La Selección de Ecuador tuvo un pobre desempeño en el debut de Marcelo Gallardo, quien recién está conociendo a sus jugadores y que en la previa a este duelo solo tuvo un entrenamiento en el Estadio de Suwon.

“No fue el debut esperado. Debemos poner todo en contexto. Las intenciones que tuvimos en el partido nos alcanzaron para una sola mitad; después nos empezó a pasar factura el viaje, poco descanso y las pocas horas que tuvimos para dormir”, dijo el ‘Muñeco‘ en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Tomando como base el sitio especializado SofaScore, el primer 11 del argentino tuvo un promedio de 6.2 de calificación, con el portero Hernán Galíndez (5.1) como el de más bajo puntaje y apuntado en el tanto del 2-0 de los asiáticos.

En la línea de cuatro defensas, Pervis Estupiñán (5.9), Willian Pacho (6.4), Jackson Porozo (6.0) y Ángelo Preciado (5.8) tuvieron calificaciones que reflejan el porqué de este abultado marcador en suelo coreano.

Alan Franco (6.3), Pedro Vite (6.7), Nilson Angulo (6.6), John Yeboah (6.3), Keny Arroyo (6.3) y Jordy Caicedo (6.7) completan los puntajes de esta jornada que dejó a los hinchas tricolores preocupados por lo mostrado en la cancha.

365Scores también le otorgó una calificación de 6.2, divididos individualmente en Galíndez (5.8); Estupiñán (5.7), Pacho (6.3), Porozo (6.1) y Preciado (6.1); Franco (6.5), Vite (6.9), Angulo (6.8), Yeboah (6.8) y Arroyo (6.3); Caicedo (5.8).

En este sitio, Estupiñán fue el de menor rendimiento y Vite fue el que más sobresalió en un equipo que tiene la necesidad de mostrar una mejor versión el próximo jueves 1 de octubre ante Japón en Yokohama.

Corea del Sur 3-0 Ecuador

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