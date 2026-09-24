Amargo debut de Gallardo con Ecuador deja más de una señal de alerta

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La era de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador comenzó este jueves 24 de septiembre de 2026 en Suwon, con un primer examen que permitió observar algunas de las decisiones iniciales del entrenador argentino y las tareas que tendrá por delante durante la construcción de su nueva Selección.

Frente a Corea del Sur, la Tri transitó por dos momentos muy diferentes. El primer tiempo mantuvo abierto el partido, pero el escenario cambió después del descanso. Entre goles, modificaciones y nuevas alternativas, el estreno también abrió espacio para uno de los jugadores más jóvenes de la convocatoria.

Ecuador sufrió ante Corea en el debut de Gallardo con la Selección

El estreno terminó con una derrota 3-0 para Ecuador en el Suwon World Cup Stadium. Después de marcharse al descanso sin goles, el conjunto ecuatoriano recibió dos tantos en apenas cuatro minutos y ya no pudo recuperar el control del marcador.

Oh Hyeon-Gyu abrió la cuenta a los 54 minutos. Poco después, a los 58, Son Heung-Min, capitán y uno de los principales referentes de Corea del Sur, convirtió el segundo.

La sentencia llegó en la recta final. Dong-Gyeong Lee ingresó a los 85 minutos precisamente en reemplazo de Son y, apenas un minuto después, marcó el 3-0 definitivo.

El resultado, sin embargo, contrasta con algunos indicadores finales del partido. Ecuador terminó con el 59 % de posesión frente al 41 % de Corea del Sur y realizó 11 remates, mientras el cuadro local registró 10. La Tri también acumuló cinco disparos al arco contra tres del rival.

La diferencia estuvo principalmente en la contundencia. Los datos de goles esperados (xG) también dejaron una particularidad: Ecuador registró 1,15 frente a 0,37 de Corea, pero el equipo asiático convirtió tres veces. Es decir, la Tri produjo oportunidades y tuvo más balón, aunque no consiguió trasladar esa ventaja estadística al marcador.

Juan Riquelme Angulo debutó con Ecuador

Con el resultado adverso, Gallardo utilizó buena parte del segundo tiempo para observar alternativas y repartir minutos entre varios de los integrantes de la convocatoria.

A los 66 minutos ingresó John Mercado en lugar de Keny Arroyo. Un minuto después llegó una de las principales novedades de la jornada: Juan Riquelme Angulo reemplazó a Jordy Caicedo y disputó sus primeros minutos con la selección absoluta de Ecuador.

El atacante, de 18 años, había recibido su primera convocatoria para esta gira asiática y figuraba entre los jugadores de menor edad elegidos por Gallardo para comenzar el nuevo ciclo.

También a los 67 minutos, Denil Castillo sustituyó a Pedro Vite. Más adelante, Alan Minda ingresó por Nilson Angulo a los 74 y Anthony Valencia reemplazó a John Yeboah a los 75. Los cambios permitieron modificar prácticamente toda la estructura ofensiva de la Tri durante el complemento.

Las cifras muestran una derrota diferente al marcador

El 3-0 puede sugerir una superioridad amplia de Corea del Sur, pero el desarrollo estadístico muestra una lectura más compleja. Ecuador tuvo más posesión, realizó más remates, acumuló más tiros al arco y alcanzó un xG superior.

Esos números no cambian el resultado, pero sirven para identificar uno de los primeros problemas que deberá trabajar Gallardo: convertir el volumen ofensivo en goles y reducir el impacto de los errores o desajustes defensivos.

La Tri, además, acumuló varias amonestaciones. Jackson Porozo, Keny Arroyo, Jordy Caicedo, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado recibieron tarjetas amarillas durante el encuentro.

El poco tiempo marcó el primer examen de Gallardo

El nuevo entrenador llegó a su estreno con pocas sesiones junto al plantel completo. Los convocados se incorporaron progresivamente en Corea del Sur, una circunstancia que redujo el margen para trabajar movimientos colectivos antes del encuentro.

El 23 de septiembre, EL COMERCIO detalló que Gallardo recibió paulatinamente a los futbolistas en territorio surcoreano antes de completar el grupo que afrontaría su estreno. Ese contexto acompañó el inicio de un proceso que también comenzó sin nombres habituales como Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

La primera alineación estuvo conformada por Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite, Nilson Angulo, Keny Arroyo; John Yeboah y Jordy Caicedo.

El siguiente examen llegará en Japón, donde Ecuador continuará su gira asiática. Allí, Gallardo tendrá nuevas sesiones para ajustar su propuesta después de un estreno en el que la Tri tuvo más balón y produjo más ocasiones, pero regresó del campo con una diferencia de tres goles en contra.

Preguntas frecuentes sobre la derrota de Ecuador ante Corea del Sur:

❓ ¿Cómo quedó Ecuador ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo? Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur en el primer partido de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tricolor.

El primer tiempo terminó sin goles, pero Corea convirtió tres veces después del descanso. Oh Hyeon-Gyu, Son Heung-Min y Dong-Gyeong Lee marcaron para el conjunto asiático. ❓ ¿Quiénes marcaron los goles de Corea del Sur ante Ecuador? Los goles fueron de Oh Hyeon-Gyu, Son Heung-Min y Dong-Gyeong Lee.

Oh abrió el marcador a los 54 minutos y Son amplió la ventaja a los 58. Lee ingresó a los 85 minutos y apenas un minuto después convirtió el 3-0 definitivo. ❓ ¿Ecuador fue superado en las estadísticas por Corea del Sur? No en varios indicadores: Ecuador tuvo más posesión, remates, tiros al arco y goles esperados (xG).

La Tri registró 59 % de posesión, 11 remates, cinco disparos al arco y 1,15 de xG. Corea terminó con 41 % de posesión, 10 remates, tres tiros al arco y 0,37 de xG, pero fue más efectiva frente al arco. ❓ ¿Quién debutó con la Selección de Ecuador ante Corea del Sur? Juan Riquelme Angulo, de 18 años, disputó sus primeros minutos con la selección absoluta.

El delantero ingresó a los 67 minutos en reemplazo de Jordy Caicedo. También tuvieron minutos desde el banco John Mercado, Denil Castillo, Alan Minda y Anthony Valencia. ❓ ¿Qué deberá corregir Ecuador después del debut de Gallardo? El primer partido dejó como aspectos a trabajar la definición ofensiva y los desajustes defensivos.

Ecuador generó oportunidades y tuvo más posesión, pero no consiguió marcar y recibió tres goles en el segundo tiempo. La gira continuará en Japón, donde Gallardo tendrá nuevas sesiones para ajustar su propuesta.

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