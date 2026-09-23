La Selección de Ecuador tiene saldo favorable jugando en Corea del Sur

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador dejó todo listo para dar el puntapié inicial en el comienzo de la era de Marcelo Gallardo, entrenador que debutará ante Corea del Sur en Suwon. La Tri tiene un saldo favorable jugando en el país asiático.

La Selección de Ecuador solo perdió una vez en Corea del Sur

La Selección de Ecuador jugará este jueves 24 de septiembre de 2026 su quinto partido en territorio de Corea del Sur contra selecciones, y el séptimo sumando dos duelos adicionales ante clubes europeos.

El primer antecedente de la Tri jugando en Corea del Sur se remonta a 1995 con motivo de la Copa Corea, un torneo amistoso que se disputó entre 1971 y 1999 con clubes y selecciones invitadas de todo el mundo.

La Tri quedó emparejada en el Grupo B, en el que derrotó en la primera fecha por un contundente 4-1 a Zambia con un póker de Eduardo ‘Tanque’ Hurtado, quien después se proclamó como el máximo anotador de esa edición.

En la segunda fecha empató 1-1 ante el club sueco Trelleborgs FF con un tanto de Nixon Carcelén, y en la tercera se impuso con las justas por 2-1 al KV Mechelen de Bélgica con tantos de Hurtado y Energio ‘Guapetón’ Díaz.

En las semifinales se impuso 2-1 a Costa Rica con el aporte goleador de Hurtado y Díaz, y en la final venció 1-0 a Zambia con otro tanto del ‘Guapetón’, con lo que se quedó con el título y un premio económico de 200 000 dólares.

José Francisco Cevallos, Juan Elio Guamán, Iván Hurtado, Máximo Tenorio, Luis Capurro, Nixon Carcelén, Juan Carlos Garay, José Mora, Diego Herrera, Energio Díaz y Eduardo Hurtado fueron algunos de los jugadores nacionales en esa gira dirigidos por Francisco Maturana.

Ecuador 1-0 Zambia

Ecuador perdió el invicto en 2010

El domingo 16 de mayo de 2010, la Tri perdió 2-0 ante Corea del Sur en Seúl en un partido amistoso que sirvió a los asiáticos como preparación para el Mundial Sudáfrica 2010 y a los sudamericanos como el inicio de su camino a Brasil 2014.

Lee Seung-yeoul (70′) y Lee Chung-yong (84′) anotaron los tantos para los coreanos, que en Sudáfrica avanzaron a los octavos de final como segundos del Grupo B, por detrás de Argentina y por delante de Grecia y Nigeria.

En los octavos cayeron eliminados 2-1 ante Uruguay en el Estadio Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth tras un doblete de Luis Suárez. Lee Chung-yong (67′) puso el transitorio empate 1-1 para sorpresa de propios y extraños.

Sixto Vizuete utilizó el siguiente equipo: Marcelo Elizaga, Marcelo Fleitas, Iván Hurtado, Geovanny Nazareno, Ulises de la Cruz (Pedro Quiñónez) y Miguel Ibarra. También jugaron Fernando Hidalgo, Oswaldo Minda (Joao Rojas) y Michael Quiñónez (Edison Preciado). Finalmente, Michael Arroyo e Iván Kaviedes completaron el equipo.

Corea del Sur 2-0 Ecuador

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